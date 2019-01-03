到底是誰！四大獨老逼宮信藏玄機 網：這是哲哲的告白信？

2019年01月03日 12:12 中時電子報 王子瑄

今(3日)總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等「四大獨老」，聯名發公開信「逼宮」總統蔡英文。內文除四大訴求，更在文後暗藏玄機，指「既然賴揆非總辭不可」，他們願提出閣揆人選，而該人選將「無獵取大位野心」。形同該閣揆人選將是賴清德角逐總統的抬轎者。網友看後大呼：「難道這是哲哲的告白信？」

四位台獨大老這封以《致蔡總統的公開信──敬請不要參選連任》為題的聯合具名公開信，不只直言要蔡英文「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」，更砲轟蔡的領導方針、中心思想與兩岸關係。此外，全信後段更藏有玄機：「不能徒託空言，我們也願意提出閣揆人選的條件。既然賴揆非總辭不可，我們認為最好人選，必須有理念、有能力、有行政經驗，而且有成績可以為人稱道，更重要是完全沒有獵取大位的野心，從而可以抖落包袱，勇往直前。」

此言被解讀意有所指，獨派意欲推舉一位風格平和且毫無野心的人選，表面位居閣揆實則為賴清德攻取總統大位抬轎。換言之，獨派在「逼宮」現任總統蔡英文後，不只力挺賴清德「篡位」，更操心操到閣揆人選上，亟欲為賴清德鋪路蕩平日後大位障礙。

對此，網友一方面求神解，一方面紛紛扮起鍵盤柯南。認為這四位台獨大老動作如此之大，莫非有自告奮勇之意？而這四位中，就屬曾任中央研究院院長、行政院教改會召集人又最年輕(82歲)的李遠哲看似最符合條件；且台大校長「拔管案」風波至今未平息，李也被認為「餘怒未消」。對於四大獨老所指閣揆最佳人選，網友表示：「難道就是李遠哲嗎？」「李遠哲在毛遂自薦？」也有網友推論，「難道這是哲哲的告白信？」

(中時電子報)