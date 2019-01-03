大潤發驚魂！彰化婦人購物 剛下車就遭2惡煞西瓜刀架脖搶劫

2019年01月03日 12:22 中時 謝瓊雲 、 鐘武達

歹徒的安全帽還遺留在被害者車上。（謝瓊雲攝）

警方重回現場採證。（謝瓊雲攝）

被害葉婦驚魂未甫，明顯驚嚇過度（謝瓊雲翻攝）

52歲葉姓婦人，3日上午前往彰化大潤發購物，沒想到車剛開到停車場停妥，車剛熄火就遇到兩名歹徒持西瓜刀上前開車門行搶，所幸一旁剛好兩名路人見義勇為上前壓制其中一人，婦人驚慌前右手臂遭劃傷，送醫無大礙。警方正全力追緝另一名持刀逃逸的歹徒。

光天化日下，持刀行搶落單婦女！上午十時許，葉婦汽車剛熄火，人還坐在駕駛座，後方突然有人持刀架住她左後側頸項，隨即有另一名劉姓歹徒從右前方乘客座開車門進來大喊「搶劫！」順利搶走婦人身上的皮包。

歹徒下車準備逃逸時，兩名英勇的吳姓和林姓男子上前合力制伏手拿皮包的劉嫌，另一名持刀歹徒見狀趁機逃逸。

飽受驚嚇的葉婦驚魂未定的說，今天中午自己開車出門想到大賣場逛逛買些日用品，沒想到車子才熄火，居然就有陌生人開車門，還亮刀大喊「搶劫！」，她嚇到立刻交出整個皮包，連手是怎麼受傷、對方長什麼樣，有無戴口罩或安全帽都毫無印象。

她說，非常感謝當時在旁邊的兩名來消費的路人，見義勇為，直接出手相救，兩人合力制伏搶走她皮包的壞人，雖然皮包裡沒有多少現金，但如果沒有這兩名英雄相助，真不知道後果如何。

員生醫院急診室醫師王凱立表示，傷者送到醫院時，右手臂有一道淺淺的刀傷，縫合3針後已無大礙，只是情緒十分不穩定，明顯驚嚇過度，仍需時間安撫。

(中時 )