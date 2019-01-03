大潤發驚魂！彰化婦人購物 剛下車就遭2惡煞西瓜刀架脖搶劫

被害葉婦車子停進彰化大潤發停車場，才剛熄火，就遭到兩名歹徒持刀開車門上前行搶，她的外套還遺留在現場地上。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
歹徒的安全帽還遺留在被害者車上。（謝瓊雲攝）
警方重回現場採證。（謝瓊雲攝）
被害葉婦驚魂未甫，明顯驚嚇過度（謝瓊雲翻攝）

52歲葉姓婦人，3日上午前往彰化大潤發購物，沒想到車剛開到停車場停妥，車剛熄火就遇到兩名歹徒持西瓜刀上前開車門行搶，所幸一旁剛好兩名路人見義勇為上前壓制其中一人，婦人驚慌前右手臂遭劃傷，送醫無大礙。警方正全力追緝另一名持刀逃逸的歹徒。

光天化日下，持刀行搶落單婦女！上午十時許，葉婦汽車剛熄火，人還坐在駕駛座，後方突然有人持刀架住她左後側頸項，隨即有另一名劉姓歹徒從右前方乘客座開車門進來大喊「搶劫！」順利搶走婦人身上的皮包。

歹徒下車準備逃逸時，兩名英勇的吳姓和林姓男子上前合力制伏手拿皮包的劉嫌，另一名持刀歹徒見狀趁機逃逸。

飽受驚嚇的葉婦驚魂未定的說，今天中午自己開車出門想到大賣場逛逛買些日用品，沒想到車子才熄火，居然就有陌生人開車門，還亮刀大喊「搶劫！」，她嚇到立刻交出整個皮包，連手是怎麼受傷、對方長什麼樣，有無戴口罩或安全帽都毫無印象。

她說，非常感謝當時在旁邊的兩名來消費的路人，見義勇為，直接出手相救，兩人合力制伏搶走她皮包的壞人，雖然皮包裡沒有多少現金，但如果沒有這兩名英雄相助，真不知道後果如何。

員生醫院急診室醫師王凱立表示，傷者送到醫院時，右手臂有一道淺淺的刀傷，縫合3針後已無大礙，只是情緒十分不穩定，明顯驚嚇過度，仍需時間安撫。

(中時 )

愛上法籍軍火商 女董拍完婚紗CCR… 惡煞集團2度逞凶砸店 檢認 「一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。