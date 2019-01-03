搶農曆過年商機 蘇澳區漁會推年度海鮮禮盒

蘇澳區漁會推出限量1500盒的海鮮禮盒，每盒優惠價2380元，即日起開始預購。（蘇澳區漁會提供）

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蘇澳區漁會的海鮮禮盒有8項海鮮，漁會特別推薦白腹鯖魚，禮盒裡的白腹鯖魚市價約600元。（蘇澳區漁會提供）

宜蘭縣蘇澳區漁會在農曆過年前，都會推出集結各種海產的海鮮集錦禮盒，今年漁會趕在過年前公布海鮮禮盒的內容，有肥美的白鯧、透抽，原價2680元的禮盒，搶鮮購優惠價是2380元，限量預購1500盒，數量有限售完為止。

今年漁會的海鮮禮盒有大白鯧、日本生食級M SIZE大干貝、格陵蘭海域厚切扁鱈（大比目魚）、凍透抽、藍鑽蝦、鯖魚片、櫻花蝦，以及蘇澳區漁會研發蝦不辣，共計8項。

漁會總幹事陳春生特別推薦白腹鯖魚，他說，9月、10月的白腹鯖魚最肥美，漁會搶購存貨，就是要留在過年提供給鄉親享用，禮盒的白腹鯖魚有12片，市價約要600元，每一片有160公克。

漁會理事長蔡源龍表示，禮盒的8項海鮮都是「特級的！」例如要買到禮盒般尺寸的透抽，市面上是買不到，而白鯧一尾約500克，市面上要價800至900元；往年推出禮盒常有公司行號一次訂20、30盒，很快就賣完，消費者要買手腳得快！

漁會表示，加入蘇澳區漁會的LINE好友，並訂購年節禮盒，享有第一盒再9折，僅提供1500盒中的300盒打9折優惠，運費每盒160元，2盒以上（同一地點）免運費，宅配日期是1月14日至18日、1月21日至24日，海鮮禮盒從即日起至售完為止，預購服務專線可洽03-9972808盧小姐。

(中時 )

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