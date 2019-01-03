習五條後「惠台」成果豐碩 福建 66台人任廈門社區助理

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中時
林勁傑

中共總書記習近平昨提出對台「習五條」，中共黨媒《人民日報》海外版今搭配報導「惠台成果」稱，廈門市已有66名台灣人擔任社區主任助理。並以「台胞福地」形容福建省已吸引實習就業創業台青1.9萬多名，台灣醫師在閩短期執業210人，約170名台師在福州高校任職，5000餘名在廈台人申辦居住證。另外，平潭已聘有8名台灣村里長擔任9個村（居）委會執行主任。

針對台灣民眾到大陸擔任社區主任助理等基層行政職，本報日前率先掌握我內政部等單位已認定「原則上」違法。不過，人民日報海外版3日刊出題為「福建吸引實習就業創業台青1.9萬多名」報導，廈門共有66名台人擔任社區主任助理，較之前公布的43名又增加23名。

該報導指出，福建率先推動台商台胞實現基本「同等待遇」。截至2018年10月底，台灣醫師被認定具有大陸醫師資格374人，取得大陸醫師資格已在閩註冊台灣醫師325人；在閩短期執業210人。近十名台灣人獲評福建省各類榮譽稱號。

另外，平潭在大陸首創聘請台灣村里長擔任村（居）委會執行主任參與村居管理，已有8名台灣村里長擔任9個村（居）委會執行主任。

廈門市台辦副主任謝永福說，已有5000餘名在廈台胞申辦台灣居民居住證。而廈門也開設了全省首家對台人才服務中心—思明區台灣人才服務中心；已有800餘家台商個體工商戶在廈經營，百餘名台灣教師在廈門任教，184名台籍空姐入職廈門航空；6家台胞個體診所獲批；66名台胞擔任社區主任助理。台生可在廈申請獎學金的政策也出台。

(中時 )

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