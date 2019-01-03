《期貨公會》 108年「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」申請中

108年「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」申請中。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

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中時電子報
綜合報導

中華民國期貨業商業同業公會（簡稱期貨公會）為強化期貨產業發展人才需求、協助學子對期貨業建立正確的就業訊息，辦理「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」迄今超過10年，獲得各大專院校之熱烈迴響，吸引數千學子參加。

免費申請 不限系所

本講座係為免費，參與學校只需提供基本上課配備與乙名支應人員即可，由業界專業講師群主講，課程安排以實務為主，介紹期貨市場及發展前景、產業發展人才需求、業務種類與工作性質，同學們可以利用此機會，多加瞭解期貨業的各項業務與實務作業，做出最適合自己的生涯規劃，同時進行就業準備，以爭取理想的工作機會。

國際、多元、廣角發展 產業前景看好

臺灣期貨業這些年在主管機關的支持、期交所及業界攜手合作努力經營之下，商品不斷多元創新，交易量也持續成長。97年臺灣期貨交易所開業，推出第一檔本土期貨商品之初，年交易量僅27萬口，今年在夜盤交易加持下，期貨市場表現亮眼，統計至今(107)年11初即已超越去年的市場總量，創歷史新高，二十年成長超過一千倍，期貨市場規模再次刷新。

業務種類也從單一經紀業務開始，逐步開放了期貨自營、期貨顧問、期貨經理、期貨信託及槓桿交易商等各項業務，以循序漸進的穩健方式，完成我國期貨市場上下游服務事業的建置。

另一方面，隨著全球天侯異常、國際金融事件、大國政治角力…等風險事件，期貨跨資本市場服務實體經濟之功能愈益彰顯，產品廣泛運用在各項資產(風險)管理工具上，或結合保險發展出更貼近農糧業者避險需求的創新產品，在在均可看到期貨業發展前景。

職涯競速 就從現在起

期貨產品面向多元、國際化程度深，為因應各項業務、海外設點、金融科技等多元且國際之發展趨勢，業界需才孔急，歡迎各校踴躍申請，協助學子瞭解行業實務，或可多選修相關課程、取得專業資格證照，將對同學職業生涯大有助益。

(中時電子報)

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