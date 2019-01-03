盧秀燕力促花博 盼各部會協力行銷台中

台中市長盧秀燕出席行政院會，大力促銷花博經濟；並盼行政院各部會協力行銷台中花博，促進台中花博經濟！（台中市政府新聞局提供）

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台中市長盧秀燕3日北上出席行政院會，因各部會將陸續進行年度旅遊與外縣市集合活動，盧秀燕把握機會於會中邀請各部會到台中參觀花博。她表示，台中爭取主辦花博非常不容易，這樣大型的博覽會與一般常態性景點有很大的不同，若各部會首長到花博，她將親自作陪；獲得行政院長賴清德承諾，並呼籲各部會踴躍參觀花博。

行政院今天舉行第3633次會議！台中市長盧秀燕親自與會，因各部會將陸續進行年度旅遊與外縣市集合活動，盧秀燕把握機會邀請各部會、縣市政府參觀台中花博，體驗台中之美。

盧秀燕指出，台中爭取花博到台灣舉辦非常不容易，這樣的大型博覽會不像一般常態性的景點，展期只到今年4月24日，過期就「逾期不候」！歡迎大家踴躍來欣賞，若部會首長來參觀，她將盡地主之誼親自作陪；誠摯歡迎行政院會大力協助促進台中的花博經濟。

市府表示，行政院長賴清德會中感謝盧秀燕的邀請，賴清德表示，花博他參觀過，呼籲各部會有相關活動的機會，應該多多考慮去看花博。

台中市政府強調，花博自11月3日開幕至今已突破300萬入園人次，盧市長上任後，更自元旦起實施台中市民、台中市新住民及國內外12歲以下兒童免費參觀台中花博的優惠措施，希望進一步提升花博經濟，為台中帶來更多商機。

(中時 )

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