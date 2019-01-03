9戰進8球 南韓球星孫興慜卻為這件事道歉

2019年01月03日 12:43 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

英超「亞洲進球王」孫興慜最近9戰攻入8球，幫助所屬的熱刺隊攻上聯賽次席，卻在2日對卡地夫城進球後公開道歉。原來為了替南韓問鼎暌違59年的亞洲盃冠軍，孫興慜踢完13日對曼聯之戰就要請假，飛往中東與「太極虎」會合。

「我當然覺得非常抱歉，因為9月我已經請過假了，」開季已因亞運缺陣的孫興慜，特地向隊友、球迷與教練團道歉，「這很難抉擇，有時你會覺得有點難過，但代表我的國家也很重要。我希望在國家隊能保持狀態，一直到歸隊的時候。」

其實亞洲盃這個周末就要開踢，但熱刺與南韓足協取得折衷共識，熱刺需要孫興慜踢完對曼聯的硬仗再離開，趕上亞洲盃16強淘汰賽開踢。也就是說，南韓必須在沒有孫興慜的情況下踢小組預賽，並爭氣的搶下晉級門票。

孫興慜本季開踢時已經請假過一次，當然如願助南韓贏得亞運金牌，讓他的兵役解套，對熱刺而言是長期利多。但踢完亞運的孫興慜當時非常疲憊，歸隊後狀況並不理想，近期逐漸找到破門感覺，卻又要請假去踢國際賽了。

「踢亞運很累，因為幾乎每2到3天就要出賽。去年11月是轉捩點，因為沒有出征客場，我有幾天可以休息調整，」孫興慜強調，這次去踢亞洲盃，保持正確的心態非常重要，他會帶著強壯的身心歸隊，「亞洲盃也很重要，因為我們上次奪冠已經是59年前了！」

南韓只有在亞洲盃草創時期，於1956、1960年頭兩屆包辦冠軍，此後4度打入冠軍戰均敗陣，奪冠次數遜於日本（4冠）、沙烏地阿拉伯與伊朗（均為3冠）。本屆亞洲盃在阿拉伯聯合大公國舉辦，為16強擴軍為24強後的第一次，澳洲將尋求衛冕。

(中時電子報)