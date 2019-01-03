大老逼宮小英 趙天麟批：亂入不會在歷史留下漣漪

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中時

總統府資政吳澧培今與總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲發表公開信，「呼籲蔡總統不要競選2020年連任」。但民進黨立委直言，他們能理解大老們的憂慮，但此刻聲明不僅時機點不對，也給兩岸、國際錯誤的負面訊息。綠委趙天麟更猛批，大老們的「亂入」，未來在歷史洪流中甚至不會留下漣漪。

綠委羅致政受訪說，他可以理解這些大老的憂慮，但他認為這是一個時機不對、訴求不宜，而且非常負面的聲明，甚至這聲明對於國內、對岸乃至於國際釋出錯誤訊息，國際上可能會認為不必跟蔡政府打交道，他很遺憾看到這個聲明。

羅致政說，所謂時機不對，是因為大陸國家主席習近平昨天才剛發表對台灣不友善的言論，照理來說這時候應該是登報，表達對習近平的不滿及反對，結果反而槍口對內，「攘外前必須安內，結果沒安內，反而先製造內鬨」。

羅致政也批，大老聲明的兩個訴求是要求蔡總統放棄連任，把行政權交出來，但「行政權交出來後，然後呢？」羅說，行政院長的權力來自於總統，如果總統宣布不連任、跛腳的話，一個跛腳的政權如何叫的動文官？

趙天麟說，這兩天是美中台三邊關係的大日子，三邊領導人為了國家利益正在進行博弈，但台灣內部卻不斷有人亂入，除了前天有韓市府的「三個必須」回應，今天則有四位獨派大老的「逼宮」聲明，皆衝著蔡英文而來。

趙天麟批評，再一個40年後，三位領導人的論述將是歷史重要評價的對象，但他看完給「蔡總統的公開信廣告」後，感想就是，亂入的部分，在歷史洪流中，連漣漪都不會留下印象。

綠委許智傑則說，現在民進黨時機的確不好，但「一時失志不免怨嘆，一時落魄不免膽寒」，蔡英文也很想再把台灣拚好；除了這些大老外，坦白說坊間也有這種聲音，但民進黨有初選機制，請給蔡英文保留一點空間。

許智傑說，這幾個月執政黨盡量努力，到時候如果人民對改革有感，肯定蔡總統，她就繼續選；但若到時候民眾無感，當然蔡總統也可以考慮4大老的建議，最後來做決定。

(中時 )

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