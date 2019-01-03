蘋果發盈利警告 陸市場拖累香港蘋概股開盤重挫

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華爾街見聞3日報導，隔夜蘋果公司史上首次在非財報季發佈重大盈利警告，表示由於中國等市場意外放緩，預計2019財年一季度營收840億美元，此前指引為890-930億美元；下調毛利率至38％，是指引區間下限。

利空消息傳出後，香港蘋果概念股領跌大盤，相關個股集體下跌。舜宇光學開低走低，隨後跌幅迅速擴大至近4％，至2018年10月以來最低。瑞聲科技開低2.1％，此後跌幅擴大至2.9％，創2015年9月以來新低。丘鈦科技、富智康平開。

稍早前蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）接受CNBC獨家採訪時，大篇幅談及中國，稱中美貿易局勢緊張使得中國的經濟雪上加霜，而不少中國消費者也會因為蘋果是美國的公司，而放棄購買蘋果產品。

同時，本次為蘋果近20年來首次下調收入預測，進一步加深市場對全球經濟增長的憂慮。外匯市場今早大幅波動，日圓閃飆，澳元閃崩。人民幣兌美元中間價3日報6.8631，較上交易日下調149點。離岸人民幣3日早間偏軟，曾低見6.8891。

德國安聯集團首席經濟顧問Mohamed El-Erian指出，蘋果是中美貿易最大的犧牲者之一，因為其首先遭受美國徵收關稅的打擊，接著又有來自中國方面報復性關稅的回擊。然而，股市拋售和經濟疲弱跡象可能迫使中美更早地達成一致。

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