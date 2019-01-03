23歲外配來台一個月勇猛中獎 醫生「說這句」半百尪綠爆崩潰吼妻！

2019年01月03日 12:51 中時電子報 吳品瑤

醫生看診驚見「綠光事件」。

醫生的專業知識不只能看出健康異狀，有時還能揭露病患的私生活異常，堪比徵信社！婦產科醫生沈怡岒日前作客《小明星大跟班》，在節目上揭露多次在看診過程中察覺「綠帽事件」，她只能在不違背事實的情況下盡量cover，被網友盛讚根本「神隊友」。

沈怡岒參加《小明星大跟班》的「千萬別惹到醫生！病患討人厭行為大公開」企劃，分享自己的看診經驗，透露某次有名女病患驗出懷孕，在男友陪同下就醫，沈醫師就超音波結果回推受孕時間，結果跟病患提供的月經時間不符，她照多年的看診經驗直覺不對勁，藉口帶女病患到小房間進一步檢查，竟發現驚人事實。

沈怡岒在確認陪診的是病患的男友後，進一步追問了一些問題，但病患都顧左右而言他，於是她假借需要進一步檢查需要進小房間，好跟病患單獨相處，對方才吐露孩子的爸是前男友，兩任情人「無縫接軌」，因此請求醫生不要說出實情，然沈醫師基於醫療專業只答應委婉說出大概懷孕時間，女病患同意，表示之後會跟男友解釋時間的誤差問題，好讓現任情人不要懷疑。

另一個案例，則是一名23歲外配嫩妻由50多歲的丈夫帶來看診，沈醫師一看便說：「恭喜啊～媽媽妳懷孕7周」，然丈夫聽了卻瞬間臉垮，原因是嫩妻來台不過一個月卻懷孕七周，讓丈夫當場質問老婆：「你才來台灣多久，為什麼這個週數跟這樣不對喔」，沈醫師見情況不對本想緩頰，但丈夫根本聽不進去，直接把嫩妻帶出診間當場咆哮開罵，讓她超尷尬！

(中時電子報)