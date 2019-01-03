環保局電動公務車交車啟用 徐榛蔚試乘喊讚

花蓮縣長徐榛蔚（左六）等人為純電動汽車引進花蓮，大感振奮。（范振和攝）

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花蓮縣長徐榛蔚試駛純電動公務車後喊讚 。（范振和攝）
花蓮縣15純電動公務車啟用現場，不少心忙著試乘。（范振和攝）
花蓮縣長徐榛蔚（中）等人為純電動公務車聯手啟用。（范振和攝）
花蓮縣環保局電動公務車啟用典禮中，原民甜心與勇士歌舞慶祝。（范振和攝）

近年來空汙問題一直困擾台灣，花蓮縣環保局3日正式啟用15輛純電動汽車，作為環保公務車輛使用，是目前全國使用電動公務車最多的地方政府單位。縣長徐榛蔚強調，公部門將朝此方向汰舊換新，花蓮365天都是綠色指標，宣示花蓮是觀光旅遊的綠色城市、綠色花園。

花蓮是少數沒有被空氣汙染嚴重困擾的縣市，在環保局加強執行各項管制作為下，PM2.5年平均濃度為9微克每立方公尺、24小時值濃度為21微克每立方公尺，均符合空氣品質標準，全國僅花東符合空氣品質標準，是全國各縣市空氣品質最優良的縣份。

徐榛蔚指出，她剛剛參加慈濟醫院與台灣尖端先進生技醫藥公司合辦的免疫細胞治療工程收案計畫簽約儀式，這就是縣府要力推觀光醫療的一部分，有健美麗的環境，才有彩色的人生。今年縣政府向路得寶交通公司租貸15輛純電動車輛，這就是推廣綠色城市重要的一步。

徐榛蔚駕駛上下綠邊的電動車牌、車號REA-2019電動車，載著副縣長蔡運煌緩緩前行，右後方路得寶公司董事長陸成堅不斷解說操作方式，而車旁的營運長盧關仁則向觀眾解說車輛性能。遶行縣府前廣場一圈後，徐榛蔚笑著說，電動車輕巧、安靜、舒適極了。

行政院訂出2030年公務車全電動化目標，因而環保局今年度首先由該局各委辦計畫，優先配合試辦租用電動汽車，宣導純電公務車升級進化，零汙染高續航力守護環境，開啟花蓮公務車輛使用電動車的第一步。

環保局饒局長忠表示，徐榛蔚剛上任不久，即表示要力行節能減碳，全力維護花蓮的好山好水，對於行政院去年指示日後公務車屆齡汰換時，優先使用電動車，並要求2030年達到公務車全電動化的目標，徐榛蔚相當重視，已要求環保局研議積極配合辦理。

路得寶交通公司董事長陸成堅、營運長盧關仁說明，這種純電動車輛，單次充電續航里程可達400公里，對地形狹長的花蓮縣大有助益，且充電速度非常快，充30分鐘就可行駛近100公里，可讓環保稽查人員不必擔心車輛造成空氣汙染。

(中時 )

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