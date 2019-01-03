人類探測器首次！陸「嫦娥四號」在月球著陸傳回首照

2019年01月03日 13:34 中時 藍孝威

大陸央視報導，今天上午10點26分，「嫦娥四號」探測器成功著陸在月球背面東經177.6度、南緯45.5度附近的預選著陸區，並通過「鵲橋」中繼星傳回了世界第一張近距離拍攝的月背影像圖，揭開了古老月背的神秘面紗。

此次任務實現了人類探測器首次月背軟著陸，首次月背與地球的中繼通信，開啟了人類月球探測新篇章。

《環球時報》報導，在經過26天的「長途跋涉」並「養精蓄銳」後，3日上午10點26分，嫦娥四號月球探測器，完成了人類史航天史上的一項壯舉——成功軟著陸在月球背面的南極-艾特肯盆地馮卡門撞擊坑。至此，這項「月球遠征計畫」終於度過了最困難和最驚險的時刻。

航天科技五院「嫦娥四號」總設計師孫澤洲表示，如果說「嫦娥三號」是以拋物線的形式著陸，那麼「嫦娥四號」就近乎於是垂直著陸。這種著陸方式，將先前著陸器在主減速段結束後由斜向前運動的軌跡改為垂直向下定點運動的軌跡，與之相應的是「嫦娥四號」的著陸導航敏感器的性能就必須進一步提升，需要增加著陸導航敏感器的作用距離，使得「嫦娥四號」能夠看得更遠、飛得更穩、落得更准。

3日上午十點一刻左右，行至月球背面人類「目力不及之地」的「嫦娥四號」，開始自主執行大陸第一座太空測控站——佳木斯站為它「精心準備」的預定指令，著陸器上7500N空間變推力發動機開機，以大約每秒鐘1.7公里速度環月飛行的「嫦娥四號」在月球背面離月表15公里高處的近月點開始實施動力下降。5分鐘後，著陸器上的降落相機開機，此時，「嫦娥四號」已經可以看見它即將踏足的那片人類未至之地了。

隨後，「嫦娥四號」通過「鵲橋」中繼衛星傳回了實時畫面。荒涼的月面上，密布的隕石坑，這塊地形奇特到充滿科幻色彩的土地，反襯出人類探索未知的勇氣。

在進行快速姿態調整，完成光學粗避障之後，離月面僅「一步之遙」的「嫦娥四號」暫緩腳步，懸停在距月面約100米的空中。接下來它只有不到30秒的時間，用自身的三維成像敏感器對著陸區進行精障礙檢測，最終在這片怪石嶙峋之地選出一方最安全的著陸點。

10點26分，「嫦娥四號」的著陸腿穩穩地「站」上月面，「嫦娥四號」成功著陸，大陸的「嫦娥四號」成為了人類歷史上第一個在月球背面成功實施軟著陸的人類探測器。

(中時 )