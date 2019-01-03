人民日報社論：推進和平統一進程的重大宣示

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中時
李文輝

中共黨媒《人民日報》3日社論以「推進祖國和平統一進程的重大宣示」為題，針對中共中央紀念《告台灣同胞書》發表40周年，總書記習近平發表重要講話指出，「這是指引新時代對台工作的綱領性講話，是做好新時代對台工作的根本遵循和行動指南，對推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程具有重大指導意義，必將產生深遠影響」。

社論說，習近平指出，台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的！祖國必須統一，也必然統一，這是兩岸關係發展歷程的歷史定論，也是新時代中華民族偉大復興的必然要求。

社論指出，習近平重要講話科學回答了在民族復興新征程中如何推進和平統一的時代命題，鄭重宣示了新時代堅持一國兩制和推進和平統一的五項重大主張。

社論稱，習近平精闢論述了解決台灣問題、實現國家統一與中華民族偉大復興的辯證關係，深刻揭示了台灣同胞福祉與中華民族偉大復興的內在聯繫。講話為兩岸同胞指明共同奮鬥的目標，具有感召人心的強大精神力量。

社論表示，習近平重申將繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，為臺胞台企提供同等待遇，讓大家有更多獲得感。「親望親好，中國人要幫中國人」，充分體現了對台灣現實情況和社情民意的深入了解和對廣大台灣同胞的關心關懷，其言也懇，其情也切。

社論強調，習近平宣示堅決反對台獨分裂、外來干涉的嚴正立場，重申維護國家主權和領土完整的堅定決心和強大能力。為台獨勢力畫出了不可逾越的紅線，形成強大震懾。

社論指出，民族復興、國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向。前進的道路不可能一帆風順，但堅信在習近平關於對台工作的重要論述指引下，兩岸同胞和衷共濟、共同奮鬥，就一定能夠共創中華民族偉大復興美好未來，就一定能夠完成祖國統一大業。

(中時 )

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