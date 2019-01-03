不敵酸民洗板！批美引渡孟晚舟遭痛罵 美教授棄用推特了

美國經濟學家兼哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）日前發文批評美國處理華為孟晚舟一案，推特遭到大量批評洗板，讓他決定關掉推特帳號。圖為華為CFO孟晚舟獲釋後，向加拿大地方警局報到。（美聯社）

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中時電子報

並非所有西方國家人民都挺美國要求加拿大引渡華為高層孟晚舟一案！近期，美國知名經濟學家薩克斯因先前批評美國處理孟晚舟案與打壓華為方式，他的推特遭到大批網友洗板抨擊；不願在社群媒體花時間回應的他，宣佈棄用推特。

美國經濟學家兼哥倫比亞大學教授薩克斯曾在媒體上表示，川普對華為發動的戰爭，對全世界是危險的。

根據《南華早報》（South China Morning Post）2日報導，美國經濟學家兼哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）在推特上發文批評美國對華為高管孟晚舟的處理以及在國際市場上針對華為打壓，引發大量批評。目前他表示已關閉了的帳號，不願再多做回應。

2018年12月11日，在孟晚舟獲得保釋的當天，薩克斯在全球評論網站Project Syndicate發表一篇名為〈向華為開戰〉（The War on Huawei）的文章，該文指出，美國很少因其企業所犯的罪行而逮捕美國或外國高層，但首先拿一位大陸商界頭面人物來開刀，對大陸政府、商界和公眾簡直是令人震驚的挑釁。

此外，文章指出雖然孟晚舟遭控違反美國對伊朗的制裁，但還有需多美國與外國企業也違反過美國對伊朗和其他國家的制裁，但這些違反制裁銀行的高層均未因違規而被逮捕和拘留，且被追究責任的都是企業，而不是某個高管。最後，薩克斯指出美國針對孟晚舟的行動，毫不誇張地說就是對華經濟戰的一部分，也是一場貿然發起的戰爭。

報導指出，篇文章在大陸得到了支持，卻引起了美國的廣泛批評。例如《華盛頓郵報》專欄作家費希（Issac Stone Fish）於2018年12月12日在推特發問薩克斯「華為是否付了你錢」，也有大量網民在他的推特留言「賣國賊」、「叛徒」。

面對排山倒海般的留言痛批，薩克斯強調「我與華為並未有財務或合約上的關係，也曾未代表華為」，「並沒有大型電信廠商（包括華為的競爭者）補貼我，我的工作只不過鼓勵他們利用IT技術達到聯合國的永續發展目標」。最後他表示，雖然目前仍擔憂美國政府用宣傳扭曲了此議題，但在推特上回應網友批評實在耗時費神，決定棄用推特帳號，專注個人研究。

(中時電子報)

文章來源：S and China must step off ‘path to disaster’, warns Jeffrey Sachs after storm of criticism over Huawei defence

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