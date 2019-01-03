讓世界看見你 網易李淼：共情X個性X感知是最佳策略

2019年01月03日 12:58 中時電子報 綜合報導

如何讓世界看見品牌？12月11日網易傳媒戰略經營部及營銷管理中心總經理李淼出席由旺旺中時媒體集團於臺北市松山文創園區所主辦的「2018 臺北國際創意節高峰論壇」時強調，在內容消費升級時代的營銷之道，須從三個方向切入，包括產生價值鏈結的「共情」，符合「個性」的多元滲透，以及滿足「感知」的體驗閉環。

李淼觀察，中國用戶對內容消費渴望需求的市場空間，遠大於傳統產業現象消費的價值，品牌需在瞬息萬變的世界中，緊抓住用戶不變的情感價值。他舉例網易日前的港珠澳大橋內容，因為傳遞了中國工匠精神，激發了民族價值認同，創造出了8100萬的高流量。

針對如何滲透特定族群，李淼舉二次元為例，其背後概括了遊戲、漫畫、COSPLAY等領域，因次需要進行進階裂變，像是結合吉卜力與王三三、復聯三與噠噠、肯德基與陰陽師等多元方式，運用文化介質方式，進行多元文化題材與媒介的融合，才能抓住用戶。

李淼指出，要讓用戶看見，簡單來說就是聚散，運用「具」的共情、共性元素，找到同樣的需求；善用「散」的特質，替用戶找到獨特個性、透過互聯網多元形式，提供用戶不同的體驗，讓感知得以升華。

在共情上，可以利用像是保護地球村、厲害了我的國、探索未知、態度不能移等共享價值產生鏈接；在個性上，可以融合傳統文化、街頭文化、動漫文化等渠報多元滲透；感知上，藉由簡約生活、黑科技、刷屏H5等方式創造新的體驗可能性。

李淼強調，面對消費升級時代下的世界，如何讓自己被看見，最重要的就是要掌握住用戶心中不變的價值，然後透過多元的方式，因應時代潮流推陳出新，積極創造新的可能，才能讓被世界看見。

(中時電子報)