支持李遠哲2項呼籲 林濁水：蔡選必敗 有何宮可逼？

2019年01月03日 12:57 中時電子報 盧伯華

四位台獨大老聯合具名致蔡總統公開信引發政壇熱議，打亂綠營內部政治倫理，各方人馬意見紛呈，熱鬧非凡。民進黨新潮流系資深理論大師林濁水發表評論認為，李遠哲要求兩項呼籲都貼近民意，民進黨應該勇於接受。外界雖有所謂「逼宮」之說，但「2020蔡參選既然必敗，有何宮可逼？」

這封由民進黨4位獨派大老聯名發出《致蔡總統公開信──敬請不要參選連任》中，直言要求蔡英文「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」，此外還批評蔡的領導方針、中心思想與兩岸關係。文末並就即將總辭的賴內閣表示願意提出適當繼任人選，可以「抖落包袱，勇往直前」。

林濁水在臉書上發文公開支持李遠哲2項呼籲。（圖／林濁水臉書截圖）

民進黨資深理論大師林濁水對此在臉書上發文公開表達對李遠哲呼籲的支持。他說：李遠哲兩項呼籲都貼近了多數的民意，如果民進黨勇於接受。那麼：

一、蔡總統放棄連任。這肯定對民進黨大有加分，但只能使立委不要掉到個位數字，總統不論換誰仍然必輸。

二、憲政運作回歸憲法，揚棄兩蔣建立的總統有權無責體制的主張和歷次民調「恢復閣揆同意權」的民意互相呼應，必對社會造成強烈正向衝擊，民進黨獲得的肯定將不只在立委選舉顕現，也將使本來必敗的總統候選人進階到可以一搏的階段。

雖然對次此封公開信，外界許多評論視之為對蔡總統的「逼宮」，林濁水則表示，「至於所謂逼宮？2020蔡選既然必敗，有何宮可逼？」

(中時電子報)