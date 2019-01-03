全台海域漂浮塑膠微粒 環團籲政府啟動調查

2019年01月03日 13:46 中時 王思慧

黑潮公布調查報告，全台海域都有塑膠微粒，危害海洋生態及人體健康。（王思慧攝）

黑潮海洋文教基金會與學者今召開記者會，說明全台海域100％含塑膠微粒。（王思慧攝）

塑膠微粒分為硬塑膠、軟塑膠、發泡塑膠、塑膠纖維及圓形塑膠粒。（黑潮基金會提供）

台灣首度有環團公布調查報告，全台海域都有塑膠微粒。黑潮海洋文教基金會今（3）日公布「島航計畫」調查結果，發現在開船繞行台灣一周、共51個檢測點後，塑膠微粒遍佈全台，其中八掌溪出海口塑膠微粒最多，每立方公尺有64.12個塑膠微粒。環團呼籲政府長期調查塑膠微粒問題，守護海洋生態與民眾健康。

黑潮在2018年5月耗資500萬，執行島航計畫，首度針對全台海域塑膠微粒調查，航跡遍及台灣本島包括澎湖、小琉球、蘭嶼等離島，航行超過650海浬。經過半年調查分析後，今日召開記者會公佈結果。

黑潮研究員溫珮珍根據檢測數據結果指出，這次採樣在每個測點都發現有塑膠微粒，每立方公尺海水中有0.016到64.12個塑膠微粒不等，若將水體換算成國際標準游泳池大小（長25公尺、寬21公尺、深度2公尺），有30幾個到10數萬個不等的塑膠微粒在游泳池中。其中量最多的測點位於嘉義八掌溪出海口附近，每立方公尺有64.12個塑膠微粒，相當於國際標準游泳池中有13萬5千顆塑膠微粒，其次為高雄後勁溪出海口與基隆和平島，每立方公尺海水中分別有4.90與3.10顆塑膠微粒，等於泳池中有約1萬顆上下的塑膠微粒漂浮其中。

溫珮珍說明，本次研究採用美國非營利組織 5 Gyres的網具設計及分析方法，將撈到的塑膠分成硬質塑膠（如瓶蓋）、軟質塑膠（如食品包裝）、發泡塑膠（如保麗龍）、塑膠纖維（如漁線、漁網）與圓形塑膠粒（塑膠原料）五種，結果發現硬質塑膠的占比最高，可見生活塑膠仍佔大宗。

台南社區大學環境小組研究員晁瑞光表示，強調長期調查累積資料的重要性，透過長期調查的資料分析才能進一步追索問題背後的成因，並對比改變行為後是否有所改善。例如保麗龍飲料杯在台南市禁用之後，這幾年沙灘上的量就明顯減少。資料中也顯示垃圾多來自陸域及河流，且量體多寡與颱風大雨有很直接的關聯。

台灣海洋大學榮譽講座教授邱文彥指出，塑膠微粒不但漂浮海面，也逐漸沉入海底，透過食物鏈的累積，除造成海洋生態危機，也危害人體健康。海洋污染應屬海洋保育署的權責，但只有100萬元的預算，獲得資源根本不成比例。政府應該全面正視問題，推動塑膠微粒威脅中長期調查計畫。

黑潮執行長張卉君呼籲政府應當跟上國際海洋趨勢，編列經費與人力，根據一年四季洋流特性、氣候等變因，長期調查台灣海域的塑膠微粒問題，透過調查問題根源提出因應解決的政策，展現守護海洋生態與民眾健康的決心。

(中時 )