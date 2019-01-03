韓國瑜爭取中央歲計賸餘未果 賴揆：應靠地方興起建設

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蔡英文總統拋出歲計賸餘分享弱勢議題，引起高雄市長韓國瑜關注，副市長洪東煒受命在行政院會詢問歲計賸餘是否要補助地方，但財主單位回應，如果要補助給地方，要經立法院通過，賴揆也說，要解決地方債務，不是靠中央歲計賸餘，而是要靠地方興起建設。

高雄市負債3000億，讓韓國瑜想還也還不了，對於蔡總統提及中央有歲計賸餘，韓國瑜相當重視，特別請洪東煒在院會上發言，詢問歲計賸餘是否要補助給地方，行政院發言人Kolas Yotaka表示，當場財政部長蘇建榮及主計長朱澤民都有清楚回覆，中央產生的歲計賸餘是中央的，如果要補助給地方，要經立法院審核通過，而且要有科目才可以補助給地方。

賴揆則說，如何解決地方債務問題，不是靠中央的歲計賸餘，重點是開源節流，而且地方要興起建設，公共建設開始雖然是支出，但長期規劃之後地方稅是會增加的，所以需要長期規劃，非一蹴可幾，請高雄依此方向規劃思考。

Kolas也轉述，新北市長侯友宜在院會中有提及山海觀光路線及工業區開發議題，說新北市幅原遼闊從山到海如何串連起來一條有效觀光動線，賴揆則希望新北提出可行性規劃，交通部及觀光局跟新北一起討論；另外，對於新北市工業區招商，賴揆也說招商重要，請新北市盤點工業區開發點，中央會給予協助。

(中時 )

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