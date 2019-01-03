視力惡化數年全盲 男子植電子眼重見光明

2019年01月03日 13:46 中時 林周義

左先生表示，最感動的一刻在於，上班前看見2歲的兒子為自己開門時，模糊的肢體動作。(林周義攝)

30餘歲的左先生16歲時確診為色素性視網膜失養症，從原先的夜盲，逐漸轉為全盲。剛開始時，他相當害怕，甚至認為若全盲就不要再留戀世界。所幸結婚後重新打起精神，並在去年接受電子眼植入手術。開機的那一刻，終於看見許久未見的母親，兩人流著淚，緊緊相擁。

「色素性視網膜失養症患者，幾年的時間就可能從正常變為全盲，時間長度因人而異。」林口長庚醫院眼科部視網膜科主任黃奕修表示，該疾病由遺傳性基因變異所致，全台患者約有8000至10000人，盛行率為1/4000。患者最初會出現夜盲、視野萎縮的症狀，因視網膜無法再生，受損即無法恢復，最終多因視力嚴重受損導而全盲，成為重度殘障。

左先生在16歲那年開始出現夜盲症狀，某次與同學去海邊玩，發現自己需要他人引導而就醫，確診為無藥可醫的色素性視網膜失養症。23歲那年上班途中，因看不見後視鏡的影像，差點撞上旁邊的婦人和小孩。28歲因右眼全盲，開始從事電話客服工作。32歲雙眼全盲後，從事按摩工作。

「我每次看他拄拐杖，都會哭。」左先生的母親對他感到心疼。所幸左先生在成家後，重新打起精神，決心勇敢對抗眼疾。去年7月接受長庚醫院電子眼植入手術，恢復了部份視力，也終於看見兒子的樣子。

提及視覺恢復後的生活，左先生表示，最感動的一刻在於，上班前看見2歲的兒子為自己開門時，模糊的肢體動作。現在的他，可以看見簡單的字母、形狀，也能夠自己搭公車外出。

黃奕修表示，視網膜失養症患者若在全盲以前接受基因治療，可避免視力惡化。目前的人工電子眼植入手術，僅適用於25歲以上、有殘餘部份光感、曾有可用視力經驗的嚴重視網膜失養症患者。透過在眼睛內部安裝晶片，眼睛外部安裝天線，將訊號傳送至視網膜纖維層，再傳到大腦。最新的技術，可適用於視網膜纖維受損，甚至沒有眼球的人，目前仍未引進台灣。

林口長庚醫院至今完成7例人工電子眼植入手術，日前榮獲美國second sight團隊頒發「人工電子眼亞洲卓越中心」認證。全球僅12家醫院獲此殊榮，成為眼科界的「台灣之光」。亞洲國家當中，也僅有台灣與韓國提供人工電子眼植入手術服務。長庚醫院表示，該手術需自費，院方將依患者經濟狀況提供補助，補助前的自費價位約600萬台幣。

(中時 )