反獨派逼宮，綠營青年台派連署支持蔡英文

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對獨派大老逼宮蔡英文，民進黨青年台派今天也連署發出支持蔡英文聲明稿，強調民主社會「不需要保皇或逼宮的算計」。若民進黨的檢討，淪為派系內鬥、大老角力、私人恩怨，只會流失更多支持，「必須先贏回人民的信任，才有資格思考2020的問題」。

深綠立場鮮明的總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲，今天連署發出致蔡總統的公開信，呼籲蔡不要參選連任。

對此，青年台派今天也發出聲明強調，「支持蔡英文總統拒絕一國兩制 民主是台灣最大共識」。

聲明中指出，我們是一群憂心台灣未來的年輕人。針對近日政治局勢，我們有以下幾點想法：

1.面對中國習近平強硬的一國兩制方針，台灣人比任何時刻都需要團結。我們支持蔡英文總統拒絕一個中國原則，堅持台灣未來任何可能選項需經台灣人同意。

2. 民主是台灣最大的共識。民主社會不需要保皇或逼宮的算計。一個能夠回應民意、能夠檢討改進、能夠堅持台灣共識的政府，才是台灣需要的政府。

3. 人民曾經對民進黨抱以高度期待。身為執政黨，若民進黨的檢討，淪為派系內鬥、大老角力、私人恩怨，只會流失更多支持。民進黨必須先贏回人民的信任，才有資格思考2020的問題。

4.美中關係與東亞局勢面臨鉅變的當下，台灣需要的不是貿然躁進，而是能穩健站穩主權立場的領導人。我們認為，這是台灣總統應該具備的條件。

5. 歷史給了台灣艱難的國際處境，也給了我們持續向前的動力。小國沒有莽撞的條件。此刻的台灣，需要穩健的方式、堅定的意志，一同找到未來的方向。

該聲明的連署人包括：黃守達（台中市議員） 吳沛憶（台北市議員） 張之豪（基隆市議員） 戴瑋姍（新北市議員） 林智鴻（高雄市議員） 賴稟豐（民進黨新竹市黨部執行長）連署人還有多名獨派青年、學生和勞工。

(工商 )

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