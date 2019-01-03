要小英放棄連任？羅智強嗆李遠哲：你沒資格說這種鬼話

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深綠立場鮮明的總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲今連署發出致總統蔡英文的公開信，籲蔡不要參選連任；國民黨台北市議員羅智強則在臉書PO文表示，這次自己要幫蔡英文説點話，「李遠哲，你沒資格說這種鬼話！」

羅智強指出，蔡英文2018年大敗，不是因為蔡沒聽獨派的話，而是太聽李遠哲等獨派的話，大搞仇中、恐中、反中、敵中，壓垮台灣生存發展之路，人民憤怒的是她心中只有李遠哲等獨派的威迫恐嚇，卻沒勇氣、智慧以台灣人民的生存生計為先為念。

羅智強接著說，蔡英文2018年大敗的「起點」，就是李遠哲等一幫獨派，綁架蔡英文、迫使蔡英文粗暴拔管，踐踏大學自治，掀起了漫天民怒；若蔡英文是該斬的傀儡，「李遠哲等人就是蔡英文的背後靈、操偶師，這些人比蔡英文更該下政治的十八層地獄。」

羅又說，2018年選舉，蔡英文這顆樹被獨派的蛀蟲蛀倒了，現在倒好，過去這些年，李遠哲等在蔡英文的執政大樹上大啖美菓的猢猻們散了也罷，倒還成了正義之師，對已重傷倒地的蔡英文刀釜相向，「政治涼薄，莫此為甚」。

羅智強也回頭對蔡英文説一句，看看李遠哲等人出刀之狠辣，「妳會不會後悔」，這幾年若妳有勇氣向這些背後靈説不，真心以台灣人民福祉為念，真真正正的做一些福國益民的事，「今天豈有如此淒涼之景？」

(中時 )

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