昔控社長性騷 「世界第2美」D乳Clara宣告閃婚！

2019年01月03日 13:20 中時電子報 蔡曉婷

Clara今宣告周末結婚。（圖／中時資料照片）

33歲韓國女星Clara（李成敏）擁有D乳魔鬼身材，還曾被美國《Mode》雜誌選為「世界第2美」，2015年她與前東家因解約不成互告，Clara更指被社長傳訊性騷擾，最後雙方和解。今(3日)Clara丟出震撼彈，宣布周末將在美國與男友結婚，據知男方身分為圈外人，疑是一名年紀比她大的企業家。

2015年Clara人氣正旺時傳出桃色糾紛，她控告前公司老闆藉由工作名義傳訊性騷擾，還對她說：「我雖然結婚了，但也有女朋友」，暗示要求Clara當他的情婦，而公司老闆也曬出Clara多次搭訕聊天截圖，雙方各說各話，最後以和解收場，Clara之後也將工作版圖移往大陸。

接連拍了電影《情聖》、《使徒行者》的Clara今透過公司宣布6日將在美國與交往了一年多的企業家男友結婚，考慮男方是圈外人，因此婚禮僅邀請雙方家人，不會對外開放，雖然公布時間很突然，仍希望廣大粉絲能祝福她。

Clara稍早接受韓媒電訪，透露和準老公是經朋友介紹認識，交往了一年有著「穩定、美麗的愛情」，希望婚後能成為模範夫妻，且她強調非未婚先孕，結婚後也會繼續工作，不會退出演藝圈。

(中時電子報)