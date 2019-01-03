昔控社長性騷 「世界第2美」D乳Clara宣告閃婚！

Clara宣告閃婚。（圖／翻攝自actressclara IG）

友善列印
中時電子報
Clara今宣告周末結婚。（圖／中時資料照片）

33歲韓國女星Clara（李成敏）擁有D乳魔鬼身材，還曾被美國《Mode》雜誌選為「世界第2美」，2015年她與前東家因解約不成互告，Clara更指被社長傳訊性騷擾，最後雙方和解。今(3日)Clara丟出震撼彈，宣布周末將在美國與男友結婚，據知男方身分為圈外人，疑是一名年紀比她大的企業家。

2015年Clara人氣正旺時傳出桃色糾紛，她控告前公司老闆藉由工作名義傳訊性騷擾，還對她說：「我雖然結婚了，但也有女朋友」，暗示要求Clara當他的情婦，而公司老闆也曬出Clara多次搭訕聊天截圖，雙方各說各話，最後以和解收場，Clara之後也將工作版圖移往大陸。

接連拍了電影《情聖》、《使徒行者》的Clara今透過公司宣布6日將在美國與交往了一年多的企業家男友結婚，考慮男方是圈外人，因此婚禮僅邀請雙方家人，不會對外開放，雖然公布時間很突然，仍希望廣大粉絲能祝福她。

Clara稍早接受韓媒電訪，透露和準老公是經朋友介紹認識，交往了一年有著「穩定、美麗的愛情」，希望婚後能成為模範夫妻，且她強調非未婚先孕，結婚後也會繼續工作，不會退出演藝圈。

(中時電子報)

23歲外配來台一個月勇猛中獎 醫… 新戀情曝光？迪麗熱巴意外被抓包…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。