學者林忠山：蔡英文若靠向獨派只會輸更慘

2019年01月03日 13:44 旺報 林永富

文化大學政治系教授林忠山指出，獨派四大老逼宮動作，是台獨要與蔡英文切割，但蔡英文卻以強勢來回應中共總書記習近平的「習五條」，是在向獨派示好，不顧台灣人民想要的生活安定經濟第一，蔡英文靠向獨派只會讓民進黨輸得更慘。

林忠山說，台獨四大老目的無他，就是想要民進黨在2020年總統大選勝選，但他們是投機主義者，只要推動台獨，不管台灣處境如何。而且要求落實憲法讓行政院長主政的說法，是因人釋憲，畢竟行政院長是由總統任免，要求總統完全交出行政權，不切實際。

此外，怪罪選後多數國民黨縣市長倡議「九二共識」，會讓台灣不設防的說法，林忠山更直批「這其實是擔心會讓台獨不設防」。為什麼縣市長會談「九二共識」，從九合一大選結果就可以看出來，台灣的老百姓要什麼？這些台獨大老至今不承認選舉大輸，卻仍肯定他們的意識形態是對的，完全與台灣民眾的想法脫節。

四大老說善用行政立法權，阻卻中國統戰，遏制裡通敵國。林忠山指出，這種心態明顯顯示他們心中，已經認為民進黨在2016年贏得完全執政之後，台灣已經是台灣國，所以才會有這種想法。這種台灣國心態，才會擔心台獨不設防，但卻沒有想一想，台獨根本只是台灣少數人的意見，想要強勢以行政立法權阻卻中國統戰，只會扼殺台灣的言論自由，心態更可惡也更可怕。

林忠山明言，這四位台獨大老言論和心態，才是民進黨敗選的一大原因。他們的言論是民進黨失敗意見的倡議者，如果蔡英文對習近平的「習五條」強勢回應，硬拗沒有「九二共識」，是在向獨派示好，但是獨派卻不會賣帳。他指出，蔡英文靠向獨派，只會讓民進黨輸得更慘，因為這是違背台灣民意，犯了兵家大忌，2020年總統大選，民進黨就更不可能會贏。

(旺報 )