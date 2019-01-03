離岸風電商還有巧門？王明鉅揭省千億元關鍵是2月

2019年01月03日 13:39 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

風電業者損失達上千億，恐撤台不玩了。 (中天新聞提供)

離岸風電案因彰化縣政府卡關，確定無法適用5.8元費率。不過，台大醫學院教授王明鉅提醒，廠商急於取得彰化縣府的複審同意函，真正目標是2019年的費率。他指出，從現在到2月11日公告今年躉購費率前，廠商與能源局仍能「商量」調整費率，又漲回5.7或5.65元，利潤依然巨大。他呼籲彰化縣府再把關二個月，別讓台灣多付1000多億電費。

4大離岸風電商年終談話稱，沒簽5.8元費率會做不下去，但在確定無法適用後，風電業者雖難掩失望，甚至撂下難保最後撤資，仍沒就此走人，因為他們不僅仍大有賺頭，且在躉購費率定案公告前，還有調整匯率的空間。能源局曾替廠商算過，一度電成本才3到3.2元，即使是一度從5.8489降到5.106，仍然是暴利。

王明鉅今(3)日在臉書上表示，這些離岸風電廠商與經濟部能源局、內政部營建署、農委會漁業署還有其他一堆單位，在去年12月這麼急著跑完所有行政流程，通過一切程序的目的，其實不只是為了2018年的躉購費率。能拿到2018年的費率當然很好。就算拿不到也不要緊，他們的真正目標是2019年的費率。

如果在公告前的這一個多月中，廠商若與能源局「商量」之後，又漲回5.7或5.65元與又可以選擇前高後低的選項的話，那甚至會賺超過5成以上。

王明鉅說，他盼彰化縣政府能繼續加油，再多把關2個月，好好審查們縣府所提出的七個問題，到底廠商是不是真的非常具體、明確地回答了。最好從現在一直審查到過完年，等到2月11日經濟部能源局公告了今年躉購費率以後再審查完畢，再來勾選同意還是不同意。全台灣到底會不會多付1000多億的電費，真的全靠彰化縣政府把關了！

(中時電子報)