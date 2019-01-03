減少抗生素使用 苗改場研發動物保健食品「抗菌蠶蛹」

抗菌蠶蛹可做為肉雞的飼料添加物。（苗改場提供）

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蠶蛹。（苗改場提供）

游昇俯／台北報導

蠶桑產業養蠶取絲以供紡織使用，蠶繭內的蠶蛹以往只是生產過程中的廢棄物，但蠶蛹實際上富含優質蛋白質與脂質等營養價值，農委會苗栗區農業改良場研發誘發蠶蛹產生抗菌物質之新技術，可將蠶蛹開發為具抑菌效果的機能性動物飼料添加物，有助減少經濟動物飼養過程中抗生素的使用，允為經濟動物的保健食品。

家蠶在面臨生存危機時，體內會產生多項抗菌物質，抵禦外來微生物避免死亡，苗改場嘗試利用家蠶此特殊的免疫反應，透過紫外光線、溫度變化等物理性刺激，促使蠶蛹產生高量抗菌物質。

苗改場蠶蜂課助理研究員廖久薰表示，研究測試幾種常見動物傳染病病原，如金黃葡萄球菌、大腸桿菌及沙門氏菌，已發現蠶蛹的抗菌物質可有效抑制金黃葡萄球菌繁殖，未來將繼續嘗試改變製程，激發蠶蛹產生更多的抑菌效果。她說，今年進入動物實驗階段，將先進行肉雞實驗，未來會繼續推進至肉豬及水產實驗。

國內飼養經濟動物的過程中，會使用抗生素來降低動物生病、死亡，但抗生素濫用卻可能造成動物體內有害微生物產生抗藥性，若肉品殘留抗生素，也會對消費者健康造成影響。

廖久薰指出，苗改場激發蠶蛹產生抗菌物質的技術，捨棄化學刺激方式，讓抗菌物質天然產生，加上蠶桑產業本身不能使用農藥，沒有農藥及金屬殘留問題，未來此種蠶蛹開發為經濟動物飼料添加物，將是營養又健康的保健食品，可減少飼養過程中抗生素的使用，為養蠶產業開創新商機。

(中時 )

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