新戀情曝光？迪麗熱巴意外被抓包抖音「背後有男人」

2019年01月03日 13:44 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

26歲女星迪麗熱巴在演出《三生三世十里桃花》後人氣飆漲，一躍成為最夯、最搶手的一線花旦，《烈火如歌》在網路平台播出時隨即創下最快突破50億點擊的驚人成績，成為收視率女王，沒想到近期她錄製抖音短片時，意外被網友發現後面出現一名男子，讓粉絲崩潰「新戀情曝光？」。

迪麗熱巴近年成為收視女王，躍升一線女星。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）

愛拍抖音影片的迪麗熱巴，竟意外在影片中被抓包「身後有男人」的漏網鏡頭。上週她頂著空氣瀏海與波浪大捲髮、穿著浪漫的白色高領透膚蕾絲上衣，套用粉嫩色的濾鏡特效，對嘴說出台詞「天堂人滿，地獄打烊，所以我留在人間，當禍害啊！」配上炫幻的背景音樂以及她迷濛勾人的眼神，電力十足，美到讓粉絲暴動，不過卻被眼尖網友發現，在某幾個鏡頭的後方，竟然出現一個男人躺在床上，難道是女神有新戀情了嗎？大票死忠熱巴粉崩潰不已，寧願相信那位只是工作人員。

迪麗熱巴近期的新作品《烈火如歌》即將在中天電視台首播。（圖／中天提供）

近日她與周渝民主演的新作《烈火如歌》1月4日起也將在中天綜合台、中天娛樂台全台首播。經常在微博上與粉絲直播互動的她，更熱衷於拍攝時下年輕人瘋迷的「抖音」影片，可愛賣萌的模樣令粉絲瘋狂，大讚她是「抖音女神」。

(中時電子報)