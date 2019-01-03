新戀情曝光？迪麗熱巴意外被抓包抖音「背後有男人」

迪麗熱巴日前錄製抖音，沒想到後面竟然躺著一名男子。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

26歲女星迪麗熱巴在演出《三生三世十里桃花》後人氣飆漲，一躍成為最夯、最搶手的一線花旦，《烈火如歌》在網路平台播出時隨即創下最快突破50億點擊的驚人成績，成為收視率女王，沒想到近期她錄製抖音短片時，意外被網友發現後面出現一名男子，讓粉絲崩潰「新戀情曝光？」。

迪麗熱巴近年成為收視女王，躍升一線女星。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）

愛拍抖音影片的迪麗熱巴，竟意外在影片中被抓包「身後有男人」的漏網鏡頭。上週她頂著空氣瀏海與波浪大捲髮、穿著浪漫的白色高領透膚蕾絲上衣，套用粉嫩色的濾鏡特效，對嘴說出台詞「天堂人滿，地獄打烊，所以我留在人間，當禍害啊！」配上炫幻的背景音樂以及她迷濛勾人的眼神，電力十足，美到讓粉絲暴動，不過卻被眼尖網友發現，在某幾個鏡頭的後方，竟然出現一個男人躺在床上，難道是女神有新戀情了嗎？大票死忠熱巴粉崩潰不已，寧願相信那位只是工作人員。

迪麗熱巴近期的新作品《烈火如歌》即將在中天電視台首播。（圖／中天提供）

近日她與周渝民主演的新作《烈火如歌》1月4日起也將在中天綜合台、中天娛樂台全台首播。經常在微博上與粉絲直播互動的她，更熱衷於拍攝時下年輕人瘋迷的「抖音」影片，可愛賣萌的模樣令粉絲瘋狂，大讚她是「抖音女神」。

(中時電子報)

迪麗熱巴日前放上的抖音影片，意外被發現背後有名男子。
昔控社長性騷 「世界第2美」D乳C… 影》與仔仔合作《烈火如歌》 迪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。