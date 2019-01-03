中市府工程獲台灣景觀大賞5獎項 花博地景設計策展獲年度大獎

2019年01月03日 13:49 中時 陳世宗

茄苳樹王文化生態公園，擁有台灣平地最老、最大的茄苳樹、樹齡逾千年！（陳世宗翻攝）

台中市政府在「2018第六屆台灣景觀大賞」奪下5件獎項！其中「2018台中世界花卉博覽會后里森林園區地景設計ⅹ策展」獲得「年度大獎」，「台中市西區茄苳樹王文化生態公園」獲「老樹保護特別獎」；「后里花博天空步道及花馬道新建工程」、「黎明溝水域環境改善計畫」、「綠川書屋橋」也獲入圍獎，成績亮眼。

建設局表示，台中市政府繼獲得行政院公共工程委員會「第18屆公共工程金質獎」1件優等、5件佳作後！台中從「2018第六屆台灣景觀大賞」(2018 6th TAIWAN LANDSCAPE ARCHITECTURE AWARD)全國數百件競逐作品中，從初選、複選審查、決選入圍到評選委員進行實地勘評，最後奪下5件獎項。

花博「后里森林園區地景設計ⅹ策展」向世界展現台灣多樣的樣貌，結合農藝、培育及空間美學，在一大片平原上，藉由植栽設計模擬出台灣不同海拔特色；包括中高海拔的雲霧帶、中海拔的樟櫟樹林帶、中低海拔的楠儲林帶、低海拔的榕楠林帶直至出海口，形成微縮地景植物園。

去年9月完工落成的西區「茄苳樹王文化生態公園」，擁有台灣平地最老、最大的茄苳樹，樹齡逾千年，原本有建商預計在茄苳樹王旁的基地興建大樓，經多方溝通，最後市府規畫為公園兼兒童遊樂場用地，提供老樹完整保護及舒適生長空間，獲得評審委員青睞榮獲「老樹保護特別獎」。

建設局說，花博的花馬道北起后里車站，沿著既有鐵路東側往南分別設置東西向跨鐵路橋梁延伸至后里森林園區，南北向則跨越內東路銜接既有后豐鐵馬道連接至后里馬場園區，全長約1.2公里；繼獲得107年度行政院公共工程委員會金質獎佳作後，再獲景觀大賞入圍獎肯定。

水利局表示，「黎明溝水環境改善計畫」部分，市府105年自籌預算開始規畫改善，成功爭取第一階前膽計劃經費4000萬元進行黎明溝水環境改善計畫，除進行水質改善，也將護岸改為石籠及植栽格框，並與附近學校及特生中心合作舉辦多場生態研習活動，後續交由在地生態團體自主維護。

「綠川書屋橋」，市府在130公尺的綠川河道保留既有兩側樹木，兩側護岸改為砌石護岸，並設置木棧道，另有15公尺跨河道木構書屋橋，木構橋造採用Tube Truss系統，此系統以椼架組成的筒狀結構包裹橋面，其輕量化的結構對於震動控制也有助益，橋上空間還設有書櫃、座位，讓民眾可以享受安靜的水上閱讀時光。

(中時 )