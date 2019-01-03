加強台泰關係 駐泰推新版「新南向 台泰好」手冊

友善列印
中時

台泰關係持續進展，為加強推展「新南向政策」，駐泰代表處今年再度推出「新南向 台泰好」手冊，內容包含領務、經貿、教育、醫衛、農業、文化及觀光篇等七大面向。其中投資方面，至今我國企業投資泰國的累積金額達144.8億美元（累計至2017年12月底），居外人投資第3位，僅次日美。

駐泰代表處指出，為落實新南向政策，他們自2017年7月以來，採取5項創新作法，包括外交工作數位化、資源整合平台化、政府民間合作雙贏、服務台商需求導向及創新改革與活絡資源，嘉惠台灣僑胞與台商，並且促進台泰實質夥伴關係發展。

駐泰代表處說，為讓國內外民眾全盤暸解台泰關係發展與新南向政策作法及成效，駐泰代表處在去年3月推出「新南向 台泰好」手冊；2019年開春之際，他們再推出新版「新南向 台泰好」手冊，展現駐泰代表處努力推動多元外交之特色與成果。

根據內容，新版「新南向 台泰好」首先介紹當前台泰關係發展現況與推動新南向政策的五項創項作法，進而展現過去1年半以來的推案成果，以領務、經貿、教育、醫衛、農業、文化及觀光篇等七大面向呈現。

就領務部分，駐泰國代表處在2017年8月推出急難救助的通訊軟體 Line帳號「Taiwan119」後，已有超過5000名國人透過該帳號尋求協助或服務。

而投資部分，駐泰國代表處以台商需求為導向，整合與導入台灣各種資源協助台商發展，同時帶動台灣相關產業的發展。例如：2017年9月駐泰國代表處與泰國台商總會合作成立「泰國台灣高科技中心」，陸續邀請台灣高科技專家來泰國演講，協助台商升級與轉型，並促進泰國產、官、研、學的交流。

該手冊也彙整駐泰代表處成立的7個單一聯絡窗口與9個台泰交流服務平台資訊，以服務旅泰鄉親與僑胞，同時提供台泰各界友人運用。

(中時 )

學者林忠山：蔡英文若靠向獨派只… 智慧運輸上路 政院：創造產業輸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。