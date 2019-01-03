加強台泰關係 駐泰推新版「新南向 台泰好」手冊

2019年01月03日 13:58 中時 陳建瑜

台泰關係持續進展，為加強推展「新南向政策」，駐泰代表處今年再度推出「新南向 台泰好」手冊，內容包含領務、經貿、教育、醫衛、農業、文化及觀光篇等七大面向。其中投資方面，至今我國企業投資泰國的累積金額達144.8億美元（累計至2017年12月底），居外人投資第3位，僅次日美。

駐泰代表處指出，為落實新南向政策，他們自2017年7月以來，採取5項創新作法，包括外交工作數位化、資源整合平台化、政府民間合作雙贏、服務台商需求導向及創新改革與活絡資源，嘉惠台灣僑胞與台商，並且促進台泰實質夥伴關係發展。

駐泰代表處說，為讓國內外民眾全盤暸解台泰關係發展與新南向政策作法及成效，駐泰代表處在去年3月推出「新南向 台泰好」手冊；2019年開春之際，他們再推出新版「新南向 台泰好」手冊，展現駐泰代表處努力推動多元外交之特色與成果。

根據內容，新版「新南向 台泰好」首先介紹當前台泰關係發展現況與推動新南向政策的五項創項作法，進而展現過去1年半以來的推案成果，以領務、經貿、教育、醫衛、農業、文化及觀光篇等七大面向呈現。

就領務部分，駐泰國代表處在2017年8月推出急難救助的通訊軟體 Line帳號「Taiwan119」後，已有超過5000名國人透過該帳號尋求協助或服務。

而投資部分，駐泰國代表處以台商需求為導向，整合與導入台灣各種資源協助台商發展，同時帶動台灣相關產業的發展。例如：2017年9月駐泰國代表處與泰國台商總會合作成立「泰國台灣高科技中心」，陸續邀請台灣高科技專家來泰國演講，協助台商升級與轉型，並促進泰國產、官、研、學的交流。

該手冊也彙整駐泰代表處成立的7個單一聯絡窗口與9個台泰交流服務平台資訊，以服務旅泰鄉親與僑胞，同時提供台泰各界友人運用。

(中時 )