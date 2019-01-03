《時來運轉》運彩報報 - NHL季中分區戰力解析(下) 西部聯盟篇

2019年01月03日 13:45 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

相較於東部聯盟兩個分區都有戰績獨走的球隊，目前西部聯盟的兩個分區戰情更顯得撲朔迷離。過去五個球季的中央分區冠軍都是不同的球隊，沒有一支球隊能達成連霸。太平洋分區方面，上季由黃金騎士隊中斷了安納罕鴨的連續5季分區冠軍霸業後，本季更是群雄並起。季中分區戰力大解析下篇就帶各位分析這兩個分區的戰情，並預測哪些球隊能在分區冠軍之爭脫穎而出。

▪中央分區(上季分區冠軍:納許維爾掠奪者)

溫尼伯噴射機上季在分區王座之爭以3分之差敗給掠奪者，但君子報仇一月不晚，噴射機很快地在季後賽第二輪以4勝3敗淘汰掠奪者。兩隊本季在中央分區排名依舊難分軒輊，積分差距始終維持在5分之內。遠在洛磯山脈的雪崩隊不甘讓這兩支球隊唱雙簧，憑藉著全聯盟最會得分的先發鋒線組合(右鋒蘭塔南(Mikko Rantanen)62分、中鋒馬基諾(Nathan MacKinnon)59分，左鋒蘭德斯科格(Gabriel Landeskog)45分)攻城掠地，讓雪崩隊積分能在中央分區緊咬噴射機及掠奪者。

中央分區台灣運彩冠軍賠率目前分別為噴射機隊1.65倍、掠奪者隊2.25倍、雪崩隊6倍。雪崩隊12月賽事場均被進球數高達3.6球，令人擔憂的防守問題漸漸浮現。噴射機進攻端表現較掠奪者突出，掠奪者的防守效率則是傲視聯盟。名球評黃大仙曾說過：「進攻贏得比賽，防守贏得冠軍」，因此看好團隊防守較佳的掠奪者能在分區出線，推薦投注「中央分區冠軍-納許維爾掠奪者」。

▪太平洋分區(上季冠軍:維加斯黃金騎士)

太平洋分區是四個分區中戰況最膠著的，目前分區積分領跑者是黑馬卡加利火焰，火焰隊精準的選秀眼光及完整的農場培育系統，終於在這個賽季看到成效。上季分區冠軍黃金騎士，本季先發鋒線雖有半數轉投他隊，但仍展現堅強戰力，目前積分僅落後火焰2分。聖荷西鯊魚季初因傷兵影響戰績，傷兵歸隊後也已迎頭趕上，積分暫居分區第三。緊追在後的是，曾在12-13球季到16-17球季連續5季拿下分區冠軍的安納罕鴨隊。這四隻球隊目前積分差距僅在5分之內，可見競爭之激烈。

太平洋分區台灣運彩冠軍目前賠率分別為火焰隊2.45倍、鯊魚2.85倍、黃金騎士2.8倍、鴨隊8倍。賽季進行迄今，鯊魚隊及火焰隊攻守兩端戰力是在太平洋分區較出色的。冰球一場賽事通常須使用三~四套陣容輪替，因此相較於鯊魚隊進攻點過度集中於先發球員，攻守均衡的火焰隊估計在太平洋分區仍具有較大的優勢，推薦投注「太平洋分區冠軍-卡加利火焰」。

(中時電子報)