恆春夫妻到獅子鄉自殺有疑雲？家屬控：被地下錢莊逼死的！

陳姓死者留有遺書，指出是被地下錢莊追債追到活不下去。（謝佳潾翻攝）

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陳姓死者留有遺書，指出是被地下錢莊追債追到活不下去。（謝佳潾翻攝）

獅子鄉2日發生一起駭人自殺案，恆春陳姓夫婦疑因厭世而跑到竹坑山區開瓦斯輕生，警方查出2人為毒品人口，初步研判疑為吸毒誤人生，但現場有發現遺書，指稱他們是被地下錢莊追債追到活不下去，才會自我了結，家屬為此將於3日下午相驗時，向檢方陳情，盼追出「真凶」。

警方表示，該起自殺案的死者為42歲的陳姓男子、夏姓女子，2人是夫妻住在恆春，有吸毒前科、平時打零工維生，他們日前開車到獅子鄉的竹坑社區後，一直將車子停在舊社區活動中心旁，2日突然跑進附近的廢棄廂型車內、還將車門縫全數密封，最後開瓦斯自殺。

警方指出，家屬接獲通知後，曾感嘆「吸毒誤人生」，初步排除他殺可能。然而，陳姓死者的弟弟說，哥哥留有遺書，明確指出是被追債追到活不下去，才會選擇輕生，檢警一定要追出「真凶」。

陳男說，哥哥為幫太太籌開刀費及做生意的費用，去年向地下錢莊借10萬塊，而後1個月要付1萬，他付了3個月後付不出來，開始慘遭追討，上個月不僅在枋寮被錢莊的人逮到押走，還被打到腦震盪，他打電話回來說，「最近不敢回家，已經被追殺了」。

「他是被逼死的！」陳男強調，哥哥的死不單純，他們與大嫂的家人也都有被錢莊的人恐嚇，為了哥哥他會向檢察官陳情，盼檢警追查地下錢莊打人逼人一事，不可以讓這些人逍遙法外。

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(中時 )

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