超High！台南晶英推出地表最高酒飲「108 Shot伏魔塔」

2019年01月03日 13:46 工商 姚舜

台南晶英酒店以《水滸傳》一百零八條好漢為題材，大膽設計出前所未有的「伏魔塔108 SHOT」，每組售價6

000元。（圖／台南晶英酒店）

「沒有三兩三，怎敢上梁山？」台南晶英酒店池畔酒吧水晶廊為了「耍酷玩high」，繼「36計調酒SHOT盤」之後，2019年新年伊始再度發揮創意，以中國古典文學名著《水滸傳》中一百零八條好漢為題材，大膽設計出前所未有的「伏魔塔108 SHOT」，每組售價6,000元，邀請無酒不歡、喜愛挑戰自我極限客人揪團挑戰，向天下飲君子證明「誰才是酒界三兩三」！

中國古典四大文學名著之一《水滸傳》中的一百零八條好漢，原為張天師禁錮於伏魔塔中的三十六個天罡星與七十二個地煞星，他們雖然有著各式各樣經歷與背景，但皆是講究義氣的好漢。台南晶英酒店當家調酒師徐世軒經理以此為發想並發揮水晶廊將各類茶品融合精緻烈酒的做法，運用台灣特有12款特色茶品製成基酒，並加入以台南特色蜜餞融合之九款風味苦艾酒，設計出九層、共計一百零八杯的「伏魔塔」。

伏魔塔基酒嚴選台灣特色茶品，而這些茶的產地也剛好環繞台灣一周，包含府城鷲嶺紅茶、滿州港口茶、台東紅烏龍、花蓮蜜香紅茶、坪林包種茶、石門鐵觀音、三峽碧螺春、苗栗東方美人茶、南投貴妃烏龍、日月潭紅玉紅茶、鹿谷凍頂烏龍與阿里山高山茶(金萱)，再分別加入伏特加、萊姆酒、琴酒、龍舌蘭、皮斯可、威士忌等頂級純酒配製而成；「風味苦艾酒」則是把苦艾酒佐以中藥材燻製的台南老店特色蜜餞而成。伏魔塔每層皆以1款風味苦艾酒搭配12款基酒，用茶香帶出蜜餞的甘甜，迸發出12杯截然不同的創意調酒SHOT，為您帶來全新的味覺體驗。

此外，伏魔塔造型也令人印象深刻，採用象徵《水滸傳》故事中封印著三十六個天罡星和七十二個地煞星的透明水晶塔，層層堆疊加上炫麗閃爍的燈光，絕對是跑趴嚐鮮新指標！為增添飲酒樂趣，酒吧現場更準備了專屬的「子午輪盤遊戲組」，讓前來品嘗的朋友們可以隨機抽SHOT、時辰比大小或是加注時辰等方式歡樂大挑戰。

(工商 )