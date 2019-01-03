創舉！「嫦娥四號」成功著陸 實現人類首登月背

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中時電子報

據大陸官方表示，陸「嫦娥四號」在月球背面成功登陸，實現人類首次月球背面軟著陸，也象徵大陸航空科技向前邁進一大步。

根據新華社報道稱，週四10時26分，「嫦娥四號」自主著陸在月球背面南極-艾特肯盆地（South Pole-Aitken basin）的馮·卡門環形山，實現人類史上首次於月球背面登陸，終於得以一探月球背面神秘景色。

大陸「探月工程」微博3日貼文指出，10時15分，科技人員在北京航太飛行控制中心，向嫦娥四號探測器發出指令，嫦娥四號探測器從距離月面15公里處開始實施動力下降，逐步將探測器的速度從相對月球1.7公里每秒降到零；在6-8公里處，探測器進行快速姿態調整，不斷接近月球；從距月面100米處開始懸停，對障礙物和坡度進行識別，並自主避障；選定相對平坦的區域後，開始緩速垂直下降。最終，在反推發動機和著陸緩衝機構的「保駕護航」下，一噸多重的探測器成功著陸在月球背面東經177.6度、南緯45.5度附近的預選著陸區。

據新華社報導，11時40分，嫦娥四號著陸器獲取了月背影像圖並傳回地面。這是人類探測器在月球背面拍攝的第一張圖片。

嫦娥四號著陸區地形起伏達6000米，是太陽系中已知最大的撞擊坑之一，被認為對研究月球和太陽系早期歷史具有重要價值。探月工程嫦娥四號任務新聞發言人於國斌說，月球背面是一片難得的寧靜之地，遮罩來自地球的無線電信號幹擾；這次探測可以填補射電天文領域在低頻觀測段的空白，將為研究恆星起源和星雲演化提供重要資料。此外，南極-艾特肯盆地（South Pole-Aitken basin）是太陽系中已知最大的撞擊坑之一，被認為對研究月球和太陽系早期歷史具有重要價值。

「探月工程」微博指出，未來大陸國家航天局與世界各國航太機構、空間科學研究機構及國外空間科學愛好者開展合作，共同探尋宇宙奧秘。

(中時電子報)

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