NBA》里歐納德家人遭死亡威脅 帕總出面緩頰

里歐納德的姊姊爆料家人遭受死亡威脅。(美聯社)

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中時電子報

暴龍球星里歐納德將於4日首次回到聖安東尼市面對老東家馬刺，沒想到他的姊姊卻在社群媒體爆料，有些不理性球迷發送給里歐納德家人死亡威脅訊息，讓馬刺總教練帕波維奇出面緩頰，「我希望球迷能夠善待且尊重每一個人！」

里歐納德的姊姊在社群媒體上寫著，「有些瘋狂的傢伙正在給我的家人發送死亡威脅，理由竟是里歐納德在幫暴龍打球，而不是替馬刺效力，到底誰把你們這些人養大的？希望上帝能夠保佑我們。」看來相當擔心家人近日的人身安全。

或許這些球迷如此激憤，甚至稱里歐納德是叛徒，也算是幫馬刺出氣，畢竟里歐納德是馬刺一手捧出的球星，卻在上季因為傷勢問題，跟馬刺高層爆發不合，更在去年夏天提出交易申請，就算帕波維奇親自慰留，里歐納德仍不給面子。

帕波維奇如今已經選擇向前看，不再把愛徒的出走放在心上，「明年那場比賽就是一場普通的例行賽，由於我們兩隊的交易，很多人對那場比賽加油添醋，對手是誰並非我所關注的重點，而是球隊能夠成長，透過球賽變得更好。」

不管里歐納德姊姊的爆料是真是假，又或帕波維奇真的原諒了愛徒出走，4日這場馬刺主場遭遇暴龍之戰，相信里歐納德內心勢必百感交集，也會面對馬刺球迷無情噓聲伺候，但最重要的還是，最後到底由誰可以帶走這種比賽勝利！

(中時電子報)

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