影》與仔仔合作《烈火如歌》 迪麗熱巴搞笑模仿台灣腔

2019年01月03日 13:59 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

迪麗熱巴講話台灣腔太可愛！

有「零死角美女」稱號的26歲維吾爾族女星迪麗熱巴，上週在美國電影網站「TC Candler」公布的「2018世界百大最美臉孔」中搶進16名，美麗臉孔再次獲得全球認證。她的新戲《烈火如歌》在網路平台播出時隨即創下最快突破50億點擊的驚人成績，迪麗熱巴更在多個網路平台同時搶下人氣王寶座，成為收視率女王。

迪麗熱巴喜歡在抖音短影片中賣萌，更是片場的開心果。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴在演出《三生三世十里桃花》後人氣飆漲，一躍成為最夯、最搶手的一線花旦，《烈火如歌》中和台灣男神仔仔周渝民對戲的她，也常愛搞笑模仿「台灣腔」說話，像是對著工作人員說「收工了！朋友們！緊『髒』嗎？」故意ㄓ、ㄗ不分，沒捲舌就凹成是「台灣式國語」，笑翻眾人！

俏皮的迪麗熱巴在片場搞笑模仿台灣腔。（圖／中天提供）

近期她在抖音影片上上傳只露出一雙大眼的影片，一開始先是溫柔無害的沒睡飽眼神，瞬間又轉變為殺氣十足的凶狠眼光，短短不到10秒的影片一PO上微博，不到12小時即破10萬按讚，迪麗熱巴並留言寫下「給2019一個眼神，希望你懂我」，粉絲群起回應偶像「懂你懂你」、「妳需要呵護」、「這真是絕世美顏啊」。2019年一開年馬上獻上最新抖音影片，也獲得網友讚賞，「我懂妳，繼續保持這個更新（抖音）速度！」

仔仔周渝民與迪麗熱巴在《烈火如歌》中有精采對手戲。（圖／中天提供）

迪麗熱巴在《烈火如歌》中飾演武林大派烈火山莊的大小姐烈如歌，在劇中與周渝民飾演的銀雪公子有著跨越前世今生的情緣，迪麗熱巴大讚仔仔劇中角色，「他知道妳心中在想什麼，可以做到所有你說出來、沒說出來的事情，這應該是每個女孩心中夢想的男朋友。」看迪麗熱巴與周渝民最甜、最虐、最浪漫的全新武俠新作《烈火如歌》，2019年1月4日起每週一至週五晚間8時請鎖定中天綜合台、晚間10時中天娛樂台。

(中時電子報)