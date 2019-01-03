《時來運轉》運彩報報 - 澳網前哨戰 謝淑薇勇闖奧克蘭

我國網球好手謝淑薇。（美聯社資料照）

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中時電子報

每年年初，網球球迷最期待的就是一月中在墨爾本開打的澳洲網球公開賽，身為年度四大賽之一，澳網開始之前絕對少不了許多男、女各級別的前哨戰，新年度第一週就有多達六個網球國際賽事供選手們熱身，其中女子組包括WTA深圳公開賽、WTA布里斯本巡迴賽及WTA奧克蘭公開賽，以下介紹本週的WTA賽事，讓大家在運彩投注上有個參考。

WTA深圳公開賽顧名思義每年在中國深圳舉辦，2013年創立屬於280積分的國際賽層級，歷史表現方面，中國好手李娜以及當今球后哈勒普(Simona Halep)各拿過兩次冠軍最為出色。本屆著名參賽好手有世界排名第13的莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)及29的網球甜心莎拉波娃(Maria Sharapova)，實力超群的兩人將在八強提前碰頭，預計勝出的球員將可以輕鬆奪得冠軍。

WTA布里斯本巡迴賽的積分為470分，由於舉辦地點距離墨爾本較近，因此許多好手都會選擇布里斯本當作澳網的熱身賽！十年之間女子組以小威(Serena Williams)和艾薩蘭卡(Victoria Azarenka)拿過兩次冠軍最多，本屆參賽選手依舊眾星雲集，包括世界排名第4的烏克蘭好手絲薇托莉娜(Elina Svitolina)以及第8的Ka.普里斯科娃(Karolina Pliskova)…等好手，看好日本新星大阪直美(Naomi Osaka)可以脫穎而出！

紐西蘭舉辦的WTA奧克蘭公開賽積分為280，創立了33年，是年初網球賽事中較具有歷史的，值得注意的是本屆我國好手謝淑薇擊敗世界排名53的波多黎各好手普伊格(Monica Puig)目前打進前八強！世界排名第3的丹麥甜心沃妮雅琪(Caroline Wozniacki)和第14的德國好手格爾格斯(Julia Goerges)是擋在謝淑薇與冠軍之間最大的阻礙，謝淑薇分別與沃妮雅琪及格爾格斯對戰過4次和1次五戰全敗，今年與兩人再次碰頭絕對會是雪恥的大好機會！

(中時電子報)

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