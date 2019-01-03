影》台北市抽驗蔬果 13件殘留農藥 全聯、大潤發中鏢

2019年01月03日 14:06 中時 李依璇 、影音編輯／ 蔡孟哲 、影音編輯／

台北市衛生局3日公布去年11月檢驗生鮮蔬果374項殘留農藥含量結果，總計抽驗90件蔬果產品，其中13件不符合規定，不合格率高達14.4％。（衛生局提供）

台北市衛生局3日公布去年11月檢驗生鮮蔬果374項殘留農藥含量結果，總計抽驗90件蔬果產品，其中13件不符合規定，不合格率高達14.4%，大潤發中崙店的敏豆、全聯苦瓜以及健康食彩公司有機大黃瓜也都上榜，台北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售。

逾10%蔬果農藥殘留超標 連鎖餐廳、超市都中標

衛生局指出，士東市場16號攤的吉園圃豌豆檢出7項殘留農藥，大潤發中崙店的敏豆則含有不得檢出的殺蟎劑Formetanate覆滅蟎ˇ啊0.03ppm；全聯苦瓜檢出殺蟲劑Flufenoxuron 氟芬隆 0.02ppm，超過標準值0.01ppm；健康食彩公司標榜「有機」大黃瓜也檢出2項殘留農藥。

菜園成功店1件「豌豆」檢出3項殘留農藥；北農第二果菜批發市場「大頭菜」、「木瓜」檢出2項殘留農藥；其餘還有「脆甜柿」、「紅龍果」、「菠菜」、「小白菜」、「鳳梨」、「火龍果」各1件檢出1項殘留農藥不符規定。

衛生局進一步表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，將依照違反《食安法》處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。另有機農產品經營業者違規使用化學農藥，可依照違反《農產品生產及驗證管理法》規定裁處經營業者新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

對於自家蔬果驗出農藥超標，全聯表示，平時都有定時抽驗蔬果產品定時，先前台北市政府衛生局抽檢苦瓜時，全聯也同步自行抽驗，去年11月15日就已發現有超標疑慮，已自行下架。大潤發則表示，有問題產品已全數下架，消費者不用太過擔心。

(中時 )