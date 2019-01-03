影》觸動內心柔軟深處 《後勁：王建民》票房破500萬

《後勁：王建民》王建民放假在家就會盡量多陪兒子。（牽猴子整合行銷提供）

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中時電子報
/綜合報導

電影《後勁：王建民》口碑持續延燒，在昨(2日)全台票房已突破500萬！導演陳惟揚為了與更多觀眾分享心情，特地更改返美機票，王建民也特地錄製影片祝觀眾新年快樂。

陳惟揚最近在跨年夜和元旦及之前的每個周末，都在全台的戲院和支持的觀眾面對面進行分享，許多觀眾對於王建民咬牙克服身體傷痛，一步一步回到大聯盟感動與受到激勵。

此外，更有許多觀眾反應，最讓他們感動和驚訝的是王建民的太太和小孩，還有他的爸媽及教練：尼爾艾倫、比利康納斯，朋友們、與他的經紀人張嘉元互動的過程與情感。

王建民旅美過程中有許多辛酸，不只小孩對於父親常常缺席的抱怨、連他自己對於不能陪伴父母，及父母希望建民可以休息的真實心聲，都讓觀眾看了心酸酸，也更心有戚戚焉！

王建民感性道：「面對理想是孤獨的，也錯過了很多陪家人的時間。但是在每個工作崗位上都有它的艱辛，也感謝家人的力量讓我堅持下去！」電影中，還有更多你沒見過的王建民和相關紀錄，《後勁：王建民》現正持續熱映中。

最後，王建民也不忘錄製影片帶來新年祝福：「大家好我是王建民，2018年就要結束了，過去一年大家辛苦的工作養家、比賽、考試，大家辛苦了！在這過程可能會遇到困難、挑戰，低潮和不順，就像我也經歷過受傷、復健，不斷靠著訓練才重新站起來，這個過程會很辛苦但是我不放棄，我找回了我的後勁，在電影中有記錄下這些片段，希望可以分享給你們，給你們帶來力量，祝福大家2019年新年快樂，happy new year!」

(中時電子報)

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