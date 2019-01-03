日商也按讚！三井OUTLET採用「國產安心建材履歷」

2019年01月03日 14:07 中時 盧金足

國產建材實業台中廠設置中部「創新混凝土展示中心」，展示國產建材各式高端混凝土，品質看得見。（盧金足翻攝）

新開幕的麗寶國際賽車場迎賓大樓，以綠建築工法興建，使用高流動性混凝土，屬高階混凝土產品，讓外牆更平整細緻。（圖／國產建材實業提供）

建材品質掛保證，建築物才能安心！為因應興建過程的品質看得見巷，國產建材實業多年來推動「國產安心建材履歷」，目前在中部已有包括剛開幕就掀起人潮帶來錢潮的台中港三井OUTLET PARK、G2等級的麗寶國際賽車場迎賓大樓、台中七期制震豪宅國泰層峰，名列大台中地區的指標建案有221個新建案加入，業績一路向上攀升，區域市占率可望朝25％邁進。

國產建材實業為國內預拌混凝土產業龍頭，從新竹以南到嘉義的中部地區，共有9座預拌混凝土廠，平均市占超過2成，國產建材實業特別在中部建置「創新混凝土展示中心」，提供建材及安全結構，眼見為憑，增加對建材的安全信心，也讓國產混凝土營運在中台灣持續成長。

國產中區管理處台中廠、大雅廠廠長施朝耀指出，國產自2015年10月推動安心建材履歷，2016年6月在台中廠成立中部「創新混凝土展示中心」，讓營建客戶可以實地的瞭解高端混凝土技術、以及混凝土的運輸行控系統，為業績帶來助攻行情。

現在各種產品都重視「安全履歷」，國產建材實業早搶先機，以七道三關的嚴格品管、從礦山一直到建築工地澆築現場等垂直整合的縝密執行，透明公開砂石等建材的溯源管理，贏得消費者信賴。

施朝耀表示，近期台中市指標建案「國泰Plus+」、「國泰層峰」、「微笑世紀2」等建案，採用國產建材實業高強度混凝土，包括台灣三井不動產集團投資的台灣首座海港型購物商城「MITSUI OUTLET PARK台中港」一開幕就造成轟動，及麗寶國際賽車場迎賓大樓等221個安心建案指定使用。

國產台中廠是中部主力，落實安心建材履歷的嚴格品管，在市場獲口碑，洪振益指出，讓中部營造、建設業者信賴的主因，就是國產建材實業能夠整合區域廠區產能，開出混凝土的高供應量。

國產建材實業強調，台積電在中科的擴廠建案，一晚供應極需達到4000立方米，而去年底甫展開營運的台中港三井OUTLET PARK，一天混凝土的出貨量也高達3500立方米，建材數量和品質的挑戰都需靈活、龐大的供應能力才能完成超級任務，確保建築安全的「國產安心建案」。

(中時 )