《時來運轉》運彩報報 - 2019亞洲盃足球 6日決戰阿聯

2019年01月03日 14:17 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

4年一屆的亞洲盃足球賽，即將在台灣時間1月6日凌晨零時在阿拉伯聯合大公國點燃戰火。今年是亞洲盃首度擴充為24隊參賽的規模，也是首次取消季軍戰。

澳洲在2006年轉換會籍至亞洲足聯，2007年首度參加亞洲盃不敵日本止步8強；2011年即殺入決賽，但再度敗給日本屈居亞軍；上屆(2015年)首次承辦並且連續兩屆闖進冠軍賽，這次終於不負期望，在加時賽擊退南韓，首度摘冠。但作為衛冕者還是需要通過資格賽才能參加，澳洲在第2輪資格賽B組以7勝1敗的戰績，輕鬆取得首得出線。澳洲目前世界排名41，僅次於排名29的伊朗，位居亞洲第2。澳洲由旅歐好手米利根(Mark Milligan)、克魯斯(Robbie Kruse)、萊基(Mathew Leckie)、馬修萊恩(Mathew Ryan)和羅吉奇(Tom Rogic)等人領軍，在B組與敘利亞、巴勒斯坦、約旦同組，預料搶下一個16強席位問題不大。

日本是亞洲盃奪冠次數最多的國家，近7屆4度封王，分別是1992、2000、2004和2011，上屆於8強PK被阿聯淘汰。日本今年徵召了12名旅歐球星助陣，包括後衛長友佑都、吉田麻也、酒井宏樹；中場柴崎岳、遠藤航、原口元氣等世界盃國腳，以及備受看好的新生代雙星南野拓實和中島翔哉，重奪冠軍的野心不言可喻。日本世界排名50亞洲第3，小組賽與烏茲別克、阿曼、土庫曼分在F組，估計將和烏茲別克力爭小組首名出線。

伊朗3屆冠軍，但自1976年後就再也沒有打進決賽，本屆由經驗豐富的老將德亞加(Ashkan Dejagah)領軍，加上前荷甲最佳射手賈漢巴克許(Alireza Jahanbakhsh)和隊長蘇查爾(Masoud Shojaei)，加上葡萄牙名帥奎羅斯(Carlos Queiroz)運籌帷幄，去年世界盃已展現不服輸的拚鬥精神，絕對是本屆奪冠熱門之一。

南韓只在1956 和1960的首2屆亞洲盃奪冠，另有4次拿下亞軍和4次季軍，強大實力不在話下。南韓為了本屆亞洲盃同樣厲兵秣馬，旅德五虎池東沅、李在城、黃喜燦、具滋哲和李青龍悉數在陣，旅英兩大名將孫興慜和奇誠庸也沒缺席，儘管孫興慜要到淘汰賽階段才會加入，但以南韓C組的對手中國、吉爾吉斯和菲律賓的足球水平來說，應難以阻擋南韓前進16強。南韓世界排名53，亞洲第4。

沙烏地阿拉伯的亞洲盃紀錄是3冠3亞，最近一次打進決賽是2007年，但敗給黑馬伊拉克無緣冠軍，但近2屆沙烏地都止步小組賽，去年重返世界盃但小組賽1勝2敗被淘汰。沙烏地的陣容與去年世界盃變化頗大，只保留了豪薩維(Omar Hawsawi)、奧泰耶夫(Abdullah Otayf)、阿爾道薩里(Salem Al-Dawsari)等少數主力，而且是以全沙烏地本土聯賽球員參加，能否突破卡達、黎巴嫩和北韓的包夾，是個未知數。

地主阿聯抽到好籤，同組是泰國、印度和巴林，雖然前亞洲足球先生奧瑪(Omar Abdulrahman)因傷缺陣，但陣中仍有馬布霍特(Ali Mabkhout)和2015年亞洲足球先生哈利勒(Ahmed Khalil)等兩大球星壓陣，加上義大利名帥扎切羅尼(Alberto Zaccheroni)領軍，打出比上屆季軍更佳的成績，甚至勝過1996年也是他們主辦時的亞軍，絕對是地主球迷的最高期盼。

除了上述球隊外，去年大放異彩的越南、東南亞實力頂尖的泰國、以及中國、北韓、烏茲別克和伊拉克，都是值得注意的黑馬之選，打進16強機會也不低。

(中時電子報)