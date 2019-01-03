四大獨老逼宮小英！網：四個加起來剛好350歲

2019年01月03日 14:15 中時電子報 王子瑄

今(3日)一封來自「四大獨老」的《致蔡總統的公開信──敬請不要參選連任》，引發政壇大地震！這將茶壺蓋掀翻的風暴，更讓民進黨網內互打被攤在陽光下。但不少中生代以下，看到這四位一字排開，卻摸不著頭緒問：「蛤？這誰？」更有網友將四人年紀相加，剛好350歲。就連民進黨新潮流元老林濁水都表示，這次的震央來自「老老生代」。

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲四位台獨大老，聯合「逼宮」總統蔡英文。首先以公開信登報，再接受各家新聞台訪問，煞有介事。但在以中生代與青年參政為訴求的今日，顯得特立。林濁水也在臉書表示，這是場「超級大地震」，只是震央竟不是來自中生代，而是「老老生代」。

對此，除了有網友對這四位大老聞所未聞，更有人將吳澧培的84歲、彭明敏的95歲、高俊明的89歲、李遠哲的82歲相加，發現「剛好350歲！」也有人大驚裡面最年輕的竟是82歲的李遠哲，表示看不出李有這麼老了、很會保養。

另外，網友紛紛不滿認為：「當初阿扁出事你們沒有出來譴責，現在出來叫小英別選？？？」「臺獨打落水狗最厲害，一群惟恐天下不亂的傢伙！」「我也公開呼籲，這些自以爲是，但連參加里長選舉都不敢的『大老』別再干預政治了，我們不要『大老政治』！」

更有網友不客氣留言：「四個活化石」、「人家是『少女時代』，這四個可以組『人瑞時代』」、「再加六個正好可以湊一桌千歲宴」。

(中時電子報)