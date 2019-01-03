自行車》馮俊凱備戰新賽季 參加亞錦與環台賽

2019年01月03日 14:18 中時電子報 黃邱倫

台灣自行車好手馮俊凱，展現出積極的備戰態度，剛完成克羅埃西亞為期兩周訓練營，阿凱訓練腳步沒有停歇，正利用賽季前空檔和隊友新城幸也轉往泰國進行移地訓練，為新賽季預作準備。

2019年是阿凱加盟頂級車隊的第5個賽季，今年不僅車隊的陣容更加堅強，包含美利達碟煞版用車的進駐，以及麥拉倫與車隊合資的大消息，都為巴林美利達帶來全新的氣象！

2018季末包含環廣西、KOM、環沖繩等賽事馮俊凱都跑出相當不錯成績，自信心提升不少。阿凱受訪時表示，「我覺得還可以吧！感覺季末狀態有比以往還要更好一點，和當時的公路訓練量充足有關。整體來說，我覺得自己在環廣西的狀況、膽識，和帶領衝刺工作的內容進步最大，主要在集團當中的技巧有進步，自己進站的位置也比以往來得更好，讓名次更加靠前。」

冬季修整後的心情，有利用時間做什麼讓自己放鬆的事嗎？阿凱說，前前後後有十幾天沒有騎車，完全過著一般人的生活，也讓身、心都完全放鬆下來，直到訓練營前一個禮拜開始恢復騎車，和慢跑、重訓交替，也玩了空拍機，不過這些都是以往就會做的活動。

以賽程安排來說，身體可以負荷更高里程的項目嗎？馮俊凱表示，「我感覺第一年在藍波的賽程安排，對我來講還是比較好的，因為藍波主戰力是特定幾位選手，所以每個人都有出賽機會，而且亞洲又有安排環青海湖，是日程比較充足比賽。巴林的選手陣容堅強，想爭取到比賽沒有那麼容易，可能的話我還是希望能透過大量的比賽，把狀態調整到位，做好每一次車隊給我的任務。」

2019年車隊加入不少新成員，感覺車隊的氛圍有什麼樣轉變？阿凱說，「未來會變成一支以英文為主的車隊，不再是英文、義大利文雙語並行，車隊在隊員和運動總監的補強，也慢慢朝向這個趨勢發展。我比較適應義大利的車隊文化，比較有幽默感、搞笑的感覺，在訓練營期間，也有和新的成員們聊了一下，整體來說感覺大家都蠻好相處的。」

這次訓練營有特別針對團隊計時賽調整，和隊友們配合的心得如何？馮俊凱表示，「我覺得是車隊換了一個新總教練，所以加強了團隊計時賽的訓練；在默契上沒問題，技巧也沒問題，最主要還是在能力的方面。就個人方面，我和訓練師盧卡(Luca Pollastri)討論，會在計時賽做專項的計時訓練，以備戰亞錦賽的計時項目。」

馮俊凱強調，「我現在是一名職業選手，只有想辦法讓自己更進步，腦筋裡就只有這一點，沒有其他多餘想法。我會盡可能會把自己變強，這也是目前唯一目標，因此在訓練上，會盡可能選擇適合自己的方式，達到最佳訓練強度。目前在泰國這邊，跟新城幸也一起訓練，因為新城本身就是一位非常厲害的選手，所以在這邊跟他互相刺激，雖然説很累，但對我來講也是一個進步的開始，訓練的質跟量都算不錯。今年目前確定會以台灣選手身分參加亞錦賽和環台賽。」

(中時電子報)