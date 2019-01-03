3歲童冤成白骨5年 魔父殺子棄屍判9年半

2019年01月03日 14:20 中時 張穎齊

人神共憤！基隆市1名白姓男子（36歲）2011年間，因為不滿3歲半的兒子深夜尿床哭鬧，突然情緒大爆炸，對幼子飽以老拳，並惡狠狠勒住脖子，舉起來後重摔在地，並喝令兒子如行軍般「1、2、1、2」原地踏步，幼子突然昏厥身亡，豈料白男竟將兒子棄屍荒野，基隆地院審結，依家暴傷害致死、棄屍等罪判白9年6個月有期徒刑。

檢警調查，白男與石姓女子2006年結婚後，隔年生下兒子，曾涉案入獄服刑，出獄後擔任工地工人，與另一名王姓女子交往，2人帶兒子一起在基隆市租屋同居。但因白男收入不穩定，心情起伏大，於2011年母親節後的晚間，發現兒子尿床哭鬧，於是突然暴怒，痛打兒子。

白男當時亂拳毆打幼子的肚子，並將幼子舉起來，勒住頸部，王女見狀趕緊勸阻，但白男不聽，氣得將兒子重摔在地，接著喝斥兒子要向行軍一樣原地踏步，且要求邊喊「1、2、1、2」的口號，兒子照做後，突然倒地昏死，王女嚇得叫白男趕緊將兒子送醫，不料竟遭白男毆打。

隨後，白男幫兒子做了CPR急救後便放回床上，直到隔天下午才發現兒子已氣絕身亡，因深怕東窗事發，趁王女上班時，悄悄將兒子的遺體用棉被包裹，騎車到產業道路，將兒子棄屍在電線桿山坡下，逃離現場。

直到2014年，基隆市政府社會處發現白童已屆入學年齡，卻遲未入學，人間蒸發，經檢警偵辦後，白男到了2016年6月才坦承犯行，並吐露棄屍地點，檢警遂至現場採證，並起訴白男。

基隆地院近期審結，將白男依家暴傷害致死判處有期徒刑9年，依遺棄屍體罪判處有期徒刑1年，合併應執行有期徒刑9年6月，全案可上訴。

(中時 )