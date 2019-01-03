四大老阻小英2020選總統 卓榮泰：恨鐵不成鋼

2019年01月03日 14:32 中時 陳世宗

總統府前資政彭明敏、總統府資政吳澧培及長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等4人，今天發表公開信；呼籲蔡英文不要參選2020年總統連任。前行政院祕書長卓榮泰說，4位先生都是令人尊敬民主長輩，相信他們非放棄民進黨而是「恨鐵不成鋼」；蔡英文總統清楚表示，絕不接受92共識一國兩制的方向，此時最重要的是應一致對外、凝聚國人力量。

前行政院祕書長卓榮泰3日中午到台中寶麗金餐廳，出席民進黨市議會黨團4長交接典禮。卓榮泰並投入民進黨主席選舉，會前他受訪時說，這4位先生都是大家尊重的民主長輩；他解讀這封公開信的意思，並非是放棄民進黨，而是恨鐵不成鋼，並清楚表示不會接受一國兩制、九二共識。

卓榮泰指出，這是國家很清楚的方向，應該得到國人的支持與肯定，凝聚國內力量一致對外；「這不是逼宮」，在民主社會不應該存在這種現象，大家有不同意見可以討論，尤其在地方或中央選舉失利後更應該團結對外。

卓榮泰表示，各項公職人員選舉「民進黨員都享有公平競爭的權利」，他絕對不會改變主張；他如當選民進黨主席一定把工作做好，實現對人民的承諾，才有機會維護本土政權、維護民進黨在國會優勢、實現進步價值。

針對大陸國家主席習近平昨日發表對台談話表示，在一中原則基礎上，台灣任何團體與政黨與大陸交往都沒有障礙；大陸願意與台灣各黨派開展對話，交換意見，推進政治談判。卓榮泰表示，總統蔡英文已說的非常清楚，他也呼籲中國政府要有「四個停止」。

卓榮泰強調，習近平昨天發表的言論沒有新意，呼籲中國政府要四個停止對待台灣政府、台灣執政黨，包括停止敵意方式，停止用各種武力方式，讓台灣人民心理不安；並停止用各種經濟手段企圖影響台灣的經濟發展，及在國際社會的經濟地位，停止打擊台灣在國際組織上努力參與的空間，才能展現雙方正常交流的誠意。

(中時 )