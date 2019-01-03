翻案有望？ 最高法院撤銷馬英九洩密案有罪判決 發回更審

2019年01月03日 14:31 中時 林偉信

前總統馬英九被訴洩密案，台北地院認為他是總統行使「院際調解權」，在阻卻違法下判他無罪，但高院逆轉改判4月、可易科罰金，案經上訴後，最高法院撤銷馬英九有罪判決、發回高院更審，未來更審判決後不得再上訴。

最高法院撤銷有罪判決共有4項理由，首先是高院未說明馬英九到底洩漏了什麼祕密？時任行政院長的江宜樺有沒有權知悉閣員涉司法關說案？到底馬英九有無跟江、羅討論內閣閣員政治責任，為何不採信馬英九的辯詞？

最後一點，最高法院認為，司法獨立是國家健全法制的基礎，也是社會安定秩序的重要保障，高院未論述說明司法關說案是否嚴重傷害司法公信力，是否與增進公共利益無涉，卻作出對馬英九不利的認定，有判決理由不備的違法。

檢方指控，馬英九2013年8月31日將時任檢察總長黃世銘向他報告 ，關於立法院長王金平司法關說案的偵查報告，洩漏給行政院長江宜樺、總統府副祕書長羅智強，9月4日再教唆黃將報告交付江宜樺，涉犯刑法洩密罪、通訊保障及監察法等罪。

北院判馬英九獲判無罪，北檢不服上訴，高院認為，黃世銘所提報告無關五院相互職權行使爭議，馬電召江、羅到寓所，轉述通訊監察祕密等資料，洩漏偵查中資料，且犯後還藉詞行使院際調解權，依違反通保法等罪判刑4月、可易科罰金。

馬英九不服提上訴，。最高法院經公開抽籤分案後，由曾將殺人魔陳瑞欽判死的林靜芬法官中籤，她與庭長郭毓洲組合議庭審理後，撤銷馬英九的有罪判決，將案件發回高院更審。

(中時 )