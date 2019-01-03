劉冠廷挑戰百變造型 扮清朝格格最折磨人

在大太陽下表演清朝格格的劉冠廷。(瘋狂秀提供)

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劉冠廷在片中挑戰多變造型。(瘋狂秀提供)
劉冠廷模仿瑪麗蓮夢露。(瘋狂秀提供)

劉冠廷去年在電視劇《花甲男孩轉大人》成功演活「台客花明」，今年與歐漢聲、林明禎、卓文萱攜手挑戰春節賀歲片《瘋狂電視台瘋電影》，這次在電影中不吃檳榔不刷台味，改詮釋多才多藝的製作助理，挑戰多變造型，和飾演電視台製作人的歐漢聲一起搶救收視率捍衛電視台。

片中劉冠廷不但首度公開展現倒立劈腿等雜耍絕技、裝娃娃音穿水果扮兒童台榴槤哥哥，對於多元化的角色設定，他表示：「導演謝念祖在發展劇本，常常會問我喜歡什麼？會什麼？只要和他說過一次，下次一定會結合在這個角色上，到最後我都拜託導演不要再問我了！」

劉冠廷笑說自己根本不敢數在這部電影到底演了幾個角色，但其中印象深刻的一場戲，是全身塗滿金粉要扮清朝格格，他回憶說：「那場戲辛苦的不是要提早2、3個小時來化特效妝，累人的是要在35、36度的高溫下不流汗！」謝念祖則表示：「剛開始與冠廷合作時，沒有太深刻的感覺，但整體拍攝過程就很像在挖金礦，日子越久就越覺得自己挖到寶了！」

在電影中與劉冠廷飾演難兄難弟的歐漢聲形容：「雖然電影中冠廷演的角色很搞笑，但實際上他本人私底下卻是很文靜、很愛學習、很愛練任何才藝的人。」因此在等戲空檔，時常可以看到劉冠廷，在演員之中晃來晃去，觀察著每一位綜藝界的前輩。電影於2月1日上映。

(中時 )

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