郭建國砍蔣公頭吃官司 蔡丁貴：砍6顆才是英雄

2019年01月03日 14:35 中時 李文正

台灣建國工程隊成員郭建國（本名郭志剛），前年12月凌晨翻牆進入中正高中，砍斷蔣介石塑像頭部，藏放在立法院旁的帳篷內，被控侵入住宅、毀損罪，士林地院開庭審理，郭主張是言論自由，揚言要提出文獻證明蔣介石是歷史罪人，但檢察官反駁，經過1年多還沒提出，能否在未來1個多月提出，法官諭知3月4日前提出，證明行為符合超法規阻卻違法事由，3月7日進行言詞辯論。

67歲郭建國在前年4月、6月間，數度破壞陽明山花鐘廣場旁的銅像，還拿著斷頭拍照，去年開庭時，郭說「要帶回家當尿壺」，遭法院認定是攜帶凶器竊盜罪，判處有期徒刑8月，另外，6月毀損銅像部分因告訴權問題，法院判決不受理。

郭接著在2017年12月21日凌晨，侵入中正高中校園，用鋸子破壞塑像頭部，士林地院勘驗證物，郭主張材質不是銅質，而是以塑料（FRP）材質製成，經提示證據後，證明起訴書寫「銅像」錯誤，應更正為「塑像」，蒞庭檢察官表示，不論材質均無礙於本案毀損罪的認定。

但郭的辯護人表示，要提出文獻證明蔣是罪人，砍塑像是言論自由範圍。檢察官詢問，提出的文獻是要針對毀損罪，還是侵入住宅。辯護人說，兩者都有。但檢察官認為訴訟已經1年多，辯護人一直說要提出，但始終沒有拿出文獻，是否能在短短2個月提出，令人質疑。

法官諭知，3月4日以前必須要提出，3月7日傳喚時任中正高中許姓總務主任。郭與支持者步出法院後說：「不要都是我在砍！」表示自己已經砍了多顆而遭法院判刑，目前仍在上訴當中，一旁蔡丁貴聽聞後說：「現在要砍6顆，才能稱得上是英雄！」

(中時 )