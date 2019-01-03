婦人大潤發購物停車遇劫 警方火速逮2嫌

劉姓男子與洪姓同夥光天化日到大潤發員林店行搶購物婦人遭制伏時的狼狽模樣。（鐘武達翻攝）

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劉姓、洪姓搶匪以75元新買的西瓜刀作案。（鐘武達翻攝）
大潤發量販店員林店停車場3日上午驚傳搶案，警方現場採證。（鐘武達攝）

大潤發量販店彰化員林店3日驚傳白晝強盜案，52歲葉姓婦人到賣場購物，沒想到車才停進停車場就被盯上，兩名惡煞強行打開車門並揮舞西瓜刀吆喝「搶劫」，婦人嚇破膽手臂被劃傷，所幸兩名物流中心員工見義勇為合力制伏其中1名歹徒送辦，溪湖警方則也火速趕到鹿港將另名同夥逮捕歸案。

短短2個半小時火速偵破這起強盜案，警方初步調查，涉嫌的49歲劉姓與47歲洪姓男子都住鹿港、有毒品前科，兩人坦承因購買毒品缺錢才鋌而走險，全案訊後除依《強盜》罪嫌移送彰化地檢署偵辦，也將擴大追查兩人是否涉及其他刑案。

警方調查，葉姓婦人上午10時許駕車到大潤發購物，結果人都還未下車，就遭1名突然闖入後座的男子持刀架住脖子，另1名歹徒則由右前方副駕駛座進入並大聲喊「搶劫！」，接著強行奪走皮包。

兩名歹徒作案前，早已在大潤發停車場流連，由於行跡詭異引來注意，歹徒作案時，機警的賣場物流中心吳姓、林姓員工上前關切，並在歹徒準備逃逸時，當場將下手行搶皮包的劉姓嫌犯制伏，洪姓同夥則趁機逃離，逃跑過程將才以75元買來作案用的西瓜刀丟進員大排。

飽受驚嚇的葉婦被送到醫院右手臂有1道刀傷，縫了3針已無大礙，但她驚魂未定說，當時開車到大賣場準備逛逛買些日用品，沒想到車子才熄火就有陌生人開車門，還亮刀大喊「搶劫！」，當時整個人都嚇傻了，連手是怎麼受傷、歹徒長相都不記得。更說，非常感謝兩名見義勇為的英雄出手相救。

(中時 )

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