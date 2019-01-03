婦人大潤發購物停車遇劫 警方火速逮2嫌

2019年01月03日 14:39 中時 鐘武達

劉姓、洪姓搶匪以75元新買的西瓜刀作案。（鐘武達翻攝）

大潤發量販店員林店停車場3日上午驚傳搶案，警方現場採證。（鐘武達攝）

大潤發量販店彰化員林店3日驚傳白晝強盜案，52歲葉姓婦人到賣場購物，沒想到車才停進停車場就被盯上，兩名惡煞強行打開車門並揮舞西瓜刀吆喝「搶劫」，婦人嚇破膽手臂被劃傷，所幸兩名物流中心員工見義勇為合力制伏其中1名歹徒送辦，溪湖警方則也火速趕到鹿港將另名同夥逮捕歸案。

短短2個半小時火速偵破這起強盜案，警方初步調查，涉嫌的49歲劉姓與47歲洪姓男子都住鹿港、有毒品前科，兩人坦承因購買毒品缺錢才鋌而走險，全案訊後除依《強盜》罪嫌移送彰化地檢署偵辦，也將擴大追查兩人是否涉及其他刑案。

警方調查，葉姓婦人上午10時許駕車到大潤發購物，結果人都還未下車，就遭1名突然闖入後座的男子持刀架住脖子，另1名歹徒則由右前方副駕駛座進入並大聲喊「搶劫！」，接著強行奪走皮包。

兩名歹徒作案前，早已在大潤發停車場流連，由於行跡詭異引來注意，歹徒作案時，機警的賣場物流中心吳姓、林姓員工上前關切，並在歹徒準備逃逸時，當場將下手行搶皮包的劉姓嫌犯制伏，洪姓同夥則趁機逃離，逃跑過程將才以75元買來作案用的西瓜刀丟進員大排。

飽受驚嚇的葉婦被送到醫院右手臂有1道刀傷，縫了3針已無大礙，但她驚魂未定說，當時開車到大賣場準備逛逛買些日用品，沒想到車子才熄火就有陌生人開車門，還亮刀大喊「搶劫！」，當時整個人都嚇傻了，連手是怎麼受傷、歹徒長相都不記得。更說，非常感謝兩名見義勇為的英雄出手相救。

(中時 )