撐不到三天！台北血液庫存告急

2019年01月03日 14:54 中時 林周義

血液庫存告急！根據血液基金會統計，截至今（3日）日，北市A、B、O型血液，庫存量僅能再撐不到3天，為20年來首見的低靡狀況。北部醫療院所多，不少病患也在此集中，然而元旦前的捐血量僅是預期的6成。眼見農曆新年將至，距離安全庫存量尚有9000袋血液的差距。為解決供應不足狀況，明（4日）起至下月3日，台北捐血中心將延長一小時的捐血服務，盼民眾積極響應。

血液安全庫存量應為7日以上，若僅能供應4到7天，算偏低；若低於4天，則表示急缺。目前台北的血庫中，僅有AB型血液尚可供應超過4天，整體平均可供應2.6天；新竹方面，A型血急缺，僅能再供應2.6天，整體平均可再供應4.6天；台中方面，平均可供應5.4天；高雄則平均可供應4.2天；台南存量最足，平均可再供應8.3天。

去年全國血液供應的需求增加約8萬袋，其中台北就增加約3萬袋。血液基金會公關處處長黎蕾表示，血癌患者用血量最多，每年都不斷成長，加上台北地區的醫院增加，外縣市的患者可能因此移入，導致台北出現20年來首見的低靡狀況。

黎蕾表示，台北捐血中心每日平均需供應2061袋血，主要用於北北基、宜蘭、花蓮、金門地區的醫療需求。一旦庫存不足，就會由其他縣市調入，連帶影響其他縣市。根據血液基金會統計，去年調往台北的血液量共有9000袋。

為解決庫存不足狀況，台北捐血中心1月4日至2月3日，所屬各定點捐血車，包括宜蘭、花蓮（峨眉號捐血車除外）均延長捐血作業一小時，由原先的下午4、5點，延長至5、6點，時間依各定點而定，盼民眾多利用下班時間響應。

因近日為流感高發期，血壓基金會提醒民眾，勤洗手、保健康，才能成功捐血。歡喜過年之餘，別忘了仍有病患需要血液輸用，鼓勵民眾養成定期捐血的好習慣，幫助別人，也保障自己。

(中時 )