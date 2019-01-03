移民小心？ 加拿大擬取消出生公民權

加拿大跟美國一樣是屬地主義，讓許多外國人願意「生產旅遊」，為的就是要讓孩子一出生就領成為當地公民。(圖/達志影像)

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中時電子報

加拿大跟美國一樣是屬地主義，讓許多外國人願意「生產旅遊」，為的就是要讓孩子一出生就領成為當地公民，卻也引起這些國家人的不滿，去年加拿大保守黨公開支持，取消無條件給予出生公民權，若今年10月聯邦大選保守黨獲勝，這項政策就會開始施行，出生公民權可能又成為焦點。

目前全球約有30個國家實施「出生公民權」(又稱「屬地主義」)，主要國家有美國、加拿大和墨西哥等。無論父母是哪國人，只要在在該國領土內出生的孩子，即可自動成為該國公民。

加拿大每年約有1500至2000名非公民所生的嬰兒出生，尤其卑詩省的列治文市（Richmond）約有20萬人口，華裔即佔53%，2017年非公民所生嬰兒佔該地總新生兒數的22%。自2010年至2017年底，平均每年有1500至2000名海外人士赴加拿大生產，是官方早前預期的五倍。當地人認為大量華裔人口湧入，導致房價飆漲，醫院也被塞滿，擾亂其他公民的就醫權。

許多孕婦大量透過「生產旅遊」至加拿大生產，該區議員去年就此向國會請願，加拿大保守黨亦通過動議，認同取消自動給予出生公民權，更通過「禁止雙親皆非加拿大公民/永久居民的新生兒自動獲得加拿大國籍」的決議，若明年10月大選保守黨上任，此法將會著手修改實現。

(中時電子報)

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