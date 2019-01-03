厲旭退伍回歸出輯 SUPER JUNIOR團員到場力挺

2019年01月03日 14:56 中時 李承陽

厲旭第2張個人迷你專輯《Drunk on Love》已在台發行。（avex taiwan提供）

韓國天團SUPER JUNIOR團員厲旭，推出第2張個人迷你專輯《Drunk on Love》，專輯發行的過程一波三折，好不容易在去年11月底終於盼到先行曲釋出，沒想到他日前前往泰國曼谷參與「MAYA International Music Festival 2018」演出，在回韓後高燒不退，被診斷為A型流感，必須進行隔離治療，原預計在上個月11號發行，只好延到2日才正式和大家見面。

今年七月剛退伍的厲旭提到當兵的這些日子，他認為：「在軍中紮實的訓練讓我成長許多，以前的我比較敏感，只要一點點小事就很容易有情緒，但我開始學著反省和改變，回想起自己過去十年的演藝生活，對於身旁的人為我所付出的一切相當感激。」

厲旭在軍中還是維持親手寫信給fan club的粉絲們，且不是1個月寫1封，而是只要有時間可能隔個幾天就會寫，他形容：「每封都不是大概寫寫而已，而是滿懷心意書寫的。」

厲旭專輯推出當晚，也在韓國舉辦演出，成員銀赫擔任主持人，為好兄弟的回歸應援，不只銀赫連東海也都親自現身力挺。厲旭在活動現場提到：「1月發行自己的作品會展開一連串的宣傳，但在我自己心裡覺得今年最重要的就是籌備SUPER JUNIOR的新專輯。」《Drunk on Love》已在台數位發行。

(中時 )